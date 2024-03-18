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Astrolog Hilal Saraç Seçim Tahminini Paylaştı: "Çok Büyük Hüsrana Uğrayacaklar!"

Astrolog Hilal Saraç Seçim Tahminini Paylaştı: "Çok Büyük Hüsrana Uğrayacaklar!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:27

Ünlü astrolog Hilal Saraç, 31 Mart yerel seçimleri hakkında öngörülerini paylaştı. Bakın, neler söyledi... Hangi ilde hangi aday kazanacak...

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2024 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Ülkenin dört bir yanında kamuoyu oy kullanmak için sandık başında olacak.

2024 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Ülkenin dört bir yanında kamuoyu oy kullanmak için sandık başında olacak.

31 Mart yerel seçimleri için adaylar rekabete devam ediyor. Mitingler ve açıklamalar hız kesmeden devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri için adaylar rekabete devam ediyor. Mitingler ve açıklamalar hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken astrologlardan da tahminler gelmeye başladı. Daha önce Donald Trump'ın astroloğu olarak dünya çapında ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken astrologlardan da tahminler gelmeye başladı. Daha önce Donald Trump'ın astroloğu olarak dünya çapında ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

İşte onun öngörüleri:

Geçtiğimiz günlerde ise astrolog Hilal Saraç Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Ünlü astroloğun tahmini şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde ise astrolog Hilal Saraç Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Ünlü astroloğun tahmini şaşırttı.

2 Mart günü yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bu seçimde çok büyük oy kaybı yaşayacağını söylemişti.

2 Mart günü yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bu seçimde çok büyük oy kaybı yaşayacağını söylemişti.
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İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

17 Mart tarihli paylaşımında ise il il AKP'nin kaybedeceği yerleri yazdı. Bunlar arasında başta İstanbul ve Ankara vardı.

17 Mart tarihli paylaşımında ise il il AKP'nin kaybedeceği yerleri yazdı. Bunlar arasında başta İstanbul ve Ankara vardı.

Saraç'ın "AKP buralarda büyük hüsrana uğrayacak" dediği paylaşımı:

Saraç'ın "AKP buralarda büyük hüsrana uğrayacak" dediği paylaşımı:
twitter.com

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