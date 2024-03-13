Tanıtımda Olay Olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'nun 'Uyuşturucu' Sorusuna Yanıtı Ortaya Çıktı!
Tanıtımda Olay Olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'nun 'Uyuşturucu' Sorusuna Yanıtı Ortaya Çıktı!
Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümü GAİN'de yayınlandı. Tanıtımda Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 'Uyuşturucu tedavisi alıyor musunuz?' sorusu olay olmuştu. Beşikçioğlu'nun yanıtı ortaya çıktı.
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Behzat Ç ile ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı oldu.
Siyasete atılmasının ardından Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı.
GAİN'de yayınlanan yeni bölümde, Beşikçoğlu'na konuklar farklı sorular yöneltti.
Tanıtımda dikkat çeken soru ise 'uyuşturucu' sorusu olmuştu. Beşikçoğlu'nun bu soruya yanıtı tanıtımda açıkça belirtilmemişti.
Biraz düşünüp etrafa baktığı görülen Beşikçioğlu, "Hayır, öyle olmadı" demişti. Beşikçioğlu'nun yanıtı bölüm yayınlandıktan sonra ortaya çıktı.
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Beşikçioğlu, "Uyuşturucu tedavisi aldığınıza dair haberler var. Hala uyuşturucu tedavisi alıyor musunuz?” sorusuna yanıtı ile yeniden gündem oldu.
"Bana uyuşturucu satma davası açtılar, sonra uyuşturucu kullanmaya çevirdiler" diyen Beşikçioğlu, annesini bu yüzden kaybettiğini söyledi.
"Gezi'ye katılmamın faturasıydı, kumpastı. Annem 6 ayda kahrından gitti. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı."
İşte o anlar:
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