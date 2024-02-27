Ne Simit Ne de Kokoreç: CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu Tüm Salona Aspava Ismarladı

Oyunculuğuyla gönülleri fetheden Erdal Beşikçioğlu siyasete adım attığı günden bu yana daha da dikkat çeker oldu. CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Beşikçioğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. İzleyicilere büyük bir jest yapan Erdal Beşikçioğlu, tüm salona bir Ankara geleneği olan Aspava ısmarladı.