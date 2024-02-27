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Ne Simit Ne de Kokoreç: CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu Tüm Salona Aspava Ismarladı

Ne Simit Ne de Kokoreç: CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu Tüm Salona Aspava Ismarladı

Oğuzhan Uğur Erdal Beşikçioğlu
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.02.2024 - 11:22

Oyunculuğuyla gönülleri fetheden Erdal Beşikçioğlu siyasete adım attığı günden bu yana daha da dikkat çeker oldu. CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Beşikçioğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. İzleyicilere büyük bir jest yapan Erdal Beşikçioğlu, tüm salona bir Ankara geleneği olan Aspava ısmarladı.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle beraber gönüllere taht kuran Erdal Beşikçioğlu, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisiyle dijital ortama geçiş yapmıştı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle beraber gönüllere taht kuran Erdal Beşikçioğlu, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisiyle dijital ortama geçiş yapmıştı.

31 Mart 204 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için tam gaz çalışan siyasi partiler adaylarını açıkladı. Aralarında en dikkat çekenlerden biri de hiç şüphesiz Erdal Beşikçioğlu oldu.

31 Mart 204 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için tam gaz çalışan siyasi partiler adaylarını açıkladı. Aralarında en dikkat çekenlerden biri de hiç şüphesiz Erdal Beşikçioğlu oldu.

Bir süredir yeni projede rol almayan usta oyuncunun siyasete girip Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut Belediye başkanı adayı olarak adı duyuruldu.

Bir süredir yeni projede rol almayan usta oyuncunun siyasete girip Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut Belediye başkanı adayı olarak adı duyuruldu.

Ankara'da seçim çalışmalarını sürdüren sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçim zamanı vatandaşların dikkatle takip ettiği Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu.

Ankara'da seçim çalışmalarını sürdüren sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçim zamanı vatandaşların dikkatle takip ettiği Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu.

Beşikçioğlu, moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği M.A.M. Yerel Seçim Özel bölümünde seçmenin sorularını cevapladı.

Beşikçioğlu, moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği M.A.M. Yerel Seçim Özel bölümünde seçmenin sorularını cevapladı.
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Biliyorsunuz, programa gelen konuklar salondaki dinleyicilere küçük jestler yapıyor. Başta milyonlarca Ankaralı'nın olmak üzere pek çok kişinin hayranlık duyduğu Beşikçioğlu ise olayı zirveye taşıdı.

Biliyorsunuz, programa gelen konuklar salondaki dinleyicilere küçük jestler yapıyor. Başta milyonlarca Ankaralı'nın olmak üzere pek çok kişinin hayranlık duyduğu Beşikçioğlu ise olayı zirveye taşıdı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz yılda katıldığı yayının uzun sürünce, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle herkesi sevindirmişti. Ardından Uğur'a konuk olan TİP üyeleri ise tüm salona simit ısmarlamıştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz yılda katıldığı yayının uzun sürünce, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle herkesi sevindirmişti. Ardından Uğur'a konuk olan TİP üyeleri ise tüm salona simit ısmarlamıştı.

Ankara'da çekilen ve henüz yayınlanmayan bölümde çıtayı arşa çıkaran Erdal Beşikçioğlu tüm salona Ankara'nın eşsiz lezzeti Aspava ısmarladı.

Ankara'da çekilen ve henüz yayınlanmayan bölümde çıtayı arşa çıkaran Erdal Beşikçioğlu tüm salona Ankara'nın eşsiz lezzeti Aspava ısmarladı.

Uğur, kalpleri fetheden jesti "Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum" sözleriyle duyurdu.

Uğur, kalpleri fetheden jesti "Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum" sözleriyle duyurdu.

Oğuzhan tün salonun alkışlarla inlediği anlarda "Erdal Bey bu para nereden geliyor?" diye sorunca da kahkaha tufanı koptu.

Oğuzhan tün salonun alkışlarla inlediği anlarda "Erdal Bey bu para nereden geliyor?" diye sorunca da kahkaha tufanı koptu.
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"e tabii Angara olunca 😁" notuyla sosyal medyada gündem o anları da buradan izleyebilirsiniz 👇

Gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik:

Gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik:
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