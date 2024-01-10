Behzat Ç.'ye Etimesgut Yolu Gözüktü: Erdal Beşikçioğlu CHP'den Belediye Başkanı Adayı Oluyor
Behzat Ç.'ye Etimesgut Yolu Gözüktü: Erdal Beşikçioğlu CHP'den Belediye Başkanı Adayı Oluyor
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Tüm siyasi partiler 31 Mart 204 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı. Ülke gündeminde hareketlilik devam ederken aday gösterilen isimler de açıklanmaya devam ediyor.
Seçim koşturmacasıyla beraber çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başladı. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği öne sürüldü.
Behzat Ç. karakteriyle milyonların gönüllerini fetheden ünlü oyuncunun adaylığının CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçerek karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacağı da söylendi.
OdaTv'nin iddiasına göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Kriz iddiaları kısa sürede gündeme de taşındı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık ise konu hakkında "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum. CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım dedi" ifadelerini kullandı.
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Ankara'da çekilen polisiye diziyle herkesi kendine hayran bırakan Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı adaylığını duyanların sosyal medya yorumlarını da görmeniz gerek!
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