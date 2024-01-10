Behzat Ç.'ye Etimesgut Yolu Gözüktü: Erdal Beşikçioğlu CHP'den Belediye Başkanı Adayı Oluyor

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Partiler belediye başkanı adaylarını bir bir açıklıyor. İddialara göre, CHP Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Adayı olarak Behzat Ç. dizisiyle gönülleri fetheden oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.