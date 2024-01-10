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Behzat Ç.'ye Etimesgut Yolu Gözüktü: Erdal Beşikçioğlu CHP'den Belediye Başkanı Adayı Oluyor

Behzat Ç.'ye Etimesgut Yolu Gözüktü: Erdal Beşikçioğlu CHP'den Belediye Başkanı Adayı Oluyor

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.01.2024 - 18:47

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Partiler belediye başkanı adaylarını bir bir açıklıyor. İddialara göre, CHP Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Adayı olarak Behzat Ç. dizisiyle gönülleri fetheden oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

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Tüm siyasi partiler 31 Mart 204 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı. Ülke gündeminde hareketlilik devam ederken aday gösterilen isimler de açıklanmaya devam ediyor.

Tüm siyasi partiler 31 Mart 204 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı. Ülke gündeminde hareketlilik devam ederken aday gösterilen isimler de açıklanmaya devam ediyor.

Seçim koşturmacasıyla beraber çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başladı. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği öne sürüldü.

Seçim koşturmacasıyla beraber çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başladı. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği öne sürüldü.

Behzat Ç. karakteriyle milyonların gönüllerini fetheden ünlü oyuncunun adaylığının CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçerek karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacağı da söylendi.

Behzat Ç. karakteriyle milyonların gönüllerini fetheden ünlü oyuncunun adaylığının CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçerek karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacağı da söylendi.

OdaTv'nin iddiasına göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Kriz iddiaları kısa sürede gündeme de taşındı.

OdaTv'nin iddiasına göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Kriz iddiaları kısa sürede gündeme de taşındı.

Yaşananlar karşısında Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği öne sürülen Yavaş'ın Etimesgut adayı olarak İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın gösterilmesini istedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise konu hakkında "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum. CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım dedi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise konu hakkında "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum. CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım dedi" ifadelerini kullandı.
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Ankara'da çekilen polisiye diziyle herkesi kendine hayran bırakan Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı adaylığını duyanların sosyal medya yorumlarını da görmeniz gerek!

Ankara'da çekilen polisiye diziyle herkesi kendine hayran bırakan Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı adaylığını duyanların sosyal medya yorumlarını da görmeniz gerek!
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