Astrologlar Yerel Seçimlerde "İstanbul'u CHP mi Yoksa AKP mi Kazanacak?" Sorusunu Yorumladı
Astrologlar Yerel Seçimlerde "İstanbul'u CHP mi Yoksa AKP mi Kazanacak?" Sorusunu Yorumladı
Astrologlar 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler hakkında yorumlarını paylaştı. Mercekte ise İstanbul vardı. CHP'den aday olan Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AKP'den Murat Kurum çıktı. Astrologlar İstanbul'u hangi aday kazanır, dedi. Gelin, bir bakalım...
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31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı giderek tırmanmaya başladı. Kamuoyunun gündeminde adaylar var.
Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçimlerdeki adayı artık netleşti. CHP, mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterme kararı aldı.
Bu durumda en çok merak edilen konu, iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayının kim olacağı oldu.
Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Bu açıklamanın ardından astrologlardan İstanbul'u yerel seçimlerde kazanması muhtemel aday hakkında yorumlamalar geldi.
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Astrologların tahminlerine göre AKP adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na daha şanslı görünüyor.
Astrolog Dinçer Güner daha önce Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamaları hatırlattı: "İmamoğlu'nun karşısına ancak bir Boğa çıkarsa kazanabilir" demişti.
Öyle de oldu... 7 Mayıs doğumlu bir Boğa burcu olan AKP adayı Murat Kurum'un yerel seçimlerde şansının yüksek olacağını söyledi.
Güner, harita analizleriyle de yorumunu güncelleyeceğini belirtti. İşte o tweet:
Astrolog Nilay Dinç'in de benzer bir tahmini var. "Şans gezegeni Jüpiter 26 Mayısa kadar Boğa burcunda olacak, 27 Mayıs sonrası Şans gezegeni Jüpiter İkizler burcuna geçiş yapacak" diyen Dinç, Kurum'u daha şanslı bulduğunu açıkladı.
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Dinç, "Bu matematiğe göre Şans gezegeni Jüpiter ,seçim 26 Mayıs öncesi olacağı için Boğa Burcu olan Murat Kurum’a şans getirecek gibi gösteriyor" dedi.
İşte o tweeti👇🏻
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