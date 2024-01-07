Astrologlar Yerel Seçimlerde "İstanbul'u CHP mi Yoksa AKP mi Kazanacak?" Sorusunu Yorumladı

Astrologlar 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler hakkında yorumlarını paylaştı. Mercekte ise İstanbul vardı. CHP'den aday olan Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AKP'den Murat Kurum çıktı. Astrologlar İstanbul'u hangi aday kazanır, dedi. Gelin, bir bakalım...