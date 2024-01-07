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Burcunu Seç Neden Yalnızsın Öğren!

Burcunu Seç Neden Yalnızsın Öğren!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:01

Burcunu seç, ne kadar yalnızsın söyleyelim!

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Koç burcu

Koç burcu

Koç burçları, özgürlüklerine olan düşkünlükleri ile tanınırlar. Bu, hayatlarında başkalarına ihtiyaç duymamaları anlamına gelebilir. İlişkilerden kaçınmalarının nedeni, flört etme özgürlüğüne, kendi başlarına karar verme yeteneğine, istediklerinde eğlenme ve istemediklerinde yalnız kalma özgürlüğüne sahip olmak olabilir.

Ateş elementinin bir parçası olan Koç burçları, monotonluğu tehdit edici bulabilirler. Her gün aynı olan bir ilişki veya mutlu bir evlilik, onlara monoton gelebilir. Ayrıca, insanlardan hızla sıkılabilirler.

Koç burçları, yalnızlığı seçebilirler, ancak aynı zamanda, kendilerine uyum sağlayabilecek birini bulamazlarsa yalnız kalabilirler. Ani hareketleri, sürekli yüksek enerji seviyeleri ve agresif tutumları nedeniyle, başkaları tarafından reddedilebilirler.

Bağımsız bir doğaya sahip olan Koç burçları, başkalarına bağımlı olmayı pek sevmezler. Bu nedenle, genellikle kendi başlarına hareket etmeyi tercih ederler.

Dominant karakterleri ve sert mizaçları, ilişkilerinde eşlerini veya partnerlerini korkutabilir. Bu, karşı tarafın çekingen kalmasına ve ilişkiden uzaklaşmasına neden olabilir.

Ciddi bir ilişki veya uzun süreli bir bağlılık yerine, yeni insanlarla tanışmayı ve flört etmeyi tercih ederler. Bu, Koç burçlarının sosyal yönlerini, macera ve heyecan arayışlarını yansıtır.

Boğa burcu

Boğa burcu

Boğa burçları, tembellikleri nedeniyle ciddi ilişkiler kurmakta zorluk yaşayabilirler. 'Kim uğraşıp randevuya çıkacak ki şimdi?' düşüncesi, genellikle aklının bir köşesinde yer alır. Hem evde kalmayı tercih ederler, hem de sevilmeyi ve ilgi görmeyi arzularlar. Onların bir nevi kedi ruhları olduğunu söyleyebiliriz.

Boğa burçları, sadece bir akşam yemeği ile etkilenmezler. Onlar ilgiye düşkündürler. Kendilerini değerli hissetmeyi ve adeta bir bebek gibi ilgi görmeyi isterler.

Boğa burçları, her an gitmeye hazır bir şekilde kapıda bekler gibidirler. Tam anlamıyla güvendikleri kişilere dışında, kimseye şans vermezler. Tartışmalarda ise hemen savunma mekanizmalarını devreye sokabilirler.

Güven, Boğa burcu için oldukça hassas bir konudur. Diğer burçlar hızlıca aşık olabilir ve ani bir ilişkiye başlama cesaretini gösterebilir. Ancak, bir Boğa burcunu ikna etmek için, karşı tarafın uzun ve zorlu bir sınavdan geçmesi gerekir.

Boğaların inatçı oldukları bilinir ve bu özellikleri, ilişkiler söz konusu olduğunda başlarına dert olabilir.

Kişisel sırlarını paylaşmak ve özel hayatlarını açmak, Boğa burcu için oldukça zordur. Birisi ile tüm sırlarını ve özel hayatını paylaşmak, onun için gerçekten zor bir durumdur. Bu noktada, yönlendirilmeye ve gerçek anlamda güvenmeye ihtiyaç duyarlar.

İkizler burcu

İkizler burcu

İkizler burcu bireyleri, Merkür'ün hakimiyeti altında, karmaşık bir zihinsel yapıya sahiptirler. Zekaları ve analitik düşünme yetenekleri yüksek olmasına karşın, aklının karışıklığı onları zaman zaman zor duruma sokabilir. Bu durum, özellikle ilişkileri söz konusu olduğunda, onların başına bela olabilir.

Dikkatinin kolayca dağılması ve monoton bir yaşam süreci onları sıkabilir. Bu nedenle, birçok insanla aynı anda tanışmayı ve ilişki kurmayı tercih edebilirler. Ancak bu durum, kalplerinin başka birine kaymasına yol açabilir. İster dünyanın en ilginç insanıyla tanışsınlar, isterse en sıradan biriyle, bir süre sonra ilgilerini yitireceklerdir. Çünkü İkizler burcu insanları hızla sıkılır ve bu durumu aşmak için çeşitli yollar denerken genellikle çaresiz kalırlar.

İkizler burcu için, ciddi ilişkiler, evlilik ve nişan gibi konular genellikle korkutucu olabilir. Onlar, hayatın daha çok eğlenceli yanlarını görmeye eğilimlidirler. Bu ciddiyetten uzak duruşları, flört etme eğilimlerini artırır. Hatta ne yiyeceklerine bile karar verirken zorlanabilirler, bu durumda ilişkileri nasıl yöneteceklerini siz düşünün. Çok düşündükleri için, hem karar vermekte hem de bu kararları uygulamakta zorlanırlar. İlişkilerini bir noktadan sonra ilerletmek onlar için oldukça zor olabilir.

Yengeç burcu

Yengeç burcu

Yengeç burcu, su grubunun en hassas ve duygusal üyesidir. Herhangi bir söz, duygusal hassasiyetleri nedeniyle yanlış anlaşılabilir, bu da genellikle huysuz bir tepkiye neden olabilir.

Hayatı pembe gözlüklerle görmeye eğilimli olan Yengeç burcu, genellikle hayalperestliklerinin ağır bir bedeli olarak acı gerçeklerle erken yaşta karşılaşır.

Güven konusu, Yengeç burcu için oldukça zor bir durumdur. Birine güvenmek, onun için en zorlu süreçlerden biridir.

Geçmişteki aşklarını unutmak ve mazide bırakmak Yengeç burcu için oldukça zordur. Vedaları sevmez ve her ayrılık, onun için önemli bir yaşam deneyimi haline gelir. Bu durum, yeni bir başlangıç yapmayı zorlaştırır.

'Atasözü' der ki; 'Armudun sapı, üzümün çöpü', bu durum Yengeç burcunun genellikle yalnız kalmasına neden olur.

Doğru kişiyi doğru zamanda bulma umudu, Yengeç burcunun genellikle kimseye tam anlamıyla güvenememesine neden olur.

Aşk konusunda, Yengeç burcu genellikle filmlerdeki romantik aşk hikayelerini örnek alır. Ancak beklediği aşkı bulamayınca genellikle vazgeçer.

Yengeç burcu, genellikle evde zaman geçirmeyi tercih eder. Hayatının aşkını bulmak için dışarı çıkmak genellikle onun için fazla zahmetli olabilir.

Aslan burcu

Aslan burcu

Aslan burçları, ideal partnerlerinin hayallerini tam anlamıyla karşılamadığını fark ettiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Hiç kimseyi tam olarak kendi standartlarına uygun bulamazlar. Bu durumu bazıları kendine aşırı güven olarak yorumlarken, bazıları ise bunu bir tür kibir olarak görür.

Aslan burçları, birisine aşık olsalar bile, onların peşinden gitmek yerine, onların arzuladığı kişi olmayı tercih ederler. Sürekli ilgi ve takdir beklerler.

Bu durum, ilk bakışta bir avantaj gibi görünse de, sosyal durumlarda bazen sorunlara yol açabilir. Sosyal etkileşimler sırasında yanlış anlaşılabilecekleri için, diğer insanlar onları kibirli olarak algılayabilir.

Eğer bir Aslan burcuna 'Aşk mı, gurur mu?' diye sorarsanız, onların gururunu her zaman ilk sıraya koyacaklarını göreceksiniz. Aşkta bile gururlarını ayaklar altına almayı kabul etmezler.

Aslan burçlarının bir diğer belirgin özelliği de seçici olmalarıdır. Çok titiz davranırlar ve bu yüzden de hayatlarının büyük bir kısmını yalnız geçirebilirler.

Gururları, yakın ilişkiler kurmalarına da engel olabilir. Her şeyi kendileri yapmayı tercih ederler ve başkalarına ihtiyaç duymazlar. Yardım gerektiğinde bile bunu belli etmezler.

Bir ilişki, Aslan burçları için bir tür kısıtlama olabilir. Onlar, dünyayı keşfetmek ve sosyalleşmek için buradaydırlar.

Tek bir kişiye bağlı kalmak ve ona bağımlı hale gelmek, belki de Aslan burçlarının en büyük korkusudur. Bu, onların en korkulu rüyalarından biridir.

Başak burcu

Başak burcu

Başak burçları, iş ve aşk hayatını dengelemekte zorluk çekerler. Hayatlarını işlerine adamış olan bu burç, sorumluluk almadan geçen her anın boşa geçtiğini düşünür. Bu sebeple, romantik ilişkiler ve flört etmek onlar için zaman kaybı olarak görülür.

Hayatlarının merkezine işlerini koymuş olan Başak burçları, iş yerindeki yükselişlerine odaklanırken aşka pek fazla zaman ayıramazlar. Eğer zaman bulsalar bile, aşka gereken önemi veremezler.

Başak burçlarının detaycı yapısı, romantik ilişkilerinde partnerlerine karşı takıntılı olmalarına neden olabilir. Partnerlerinin giyiminden kuşamına kadar her detayla ilgilenirler, bu durum ise karşı tarafı hızla sıkabilir.

İki işi aynı anda yürütmekten hoşlanmayan Başak burçları, bir ilişkisi olduğu dönemlerde iş veya eğitim hayatlarında başarısız olacakları konusunda endişe duyarlar.

Hayatlarına alacakları kişi konusunda da oldukça kuruntulu olabilirler. Örneğin, potansiyel partnerlerinin iyi bir işe sahip olması, iyi bir yaşam standardı ve bir arabası veya evi olması gerektiğini düşünebilirler.

Başak burçları için başkasına bağlı olmak veya ihtiyaç duymak zordur. Kendi ihtiyaçlarını kendi güçleriyle karşılamayı tercih ederler ve maddi veya manevi olarak başka birine bağımlı olmayı istemezler.

Terazi burcu

Terazi burçlarının sevimli ve çekici görünümlerinin altında kendilerinin bile farkında olmayabileceği bir manipülasyon uzmanı vardır. Terazi kadınları samimiyetlerini kullanarak sizi kolayca tavlar ve kendi isteklerine göre manipüle edebilir. Çoğu zaman bu yönetme ihtiyacı başına bela olabilir.

Minnoş tavırları, hele erkek bir Terazi'den bahsediyorsak, zaman zaman itici olabilir. 

Sorumluluk almaktan pek hoşlanmaz ama konu tartışmaya gelince açar ağzını yumar gözünü. Her şeye muhalefet olması da pek sevilmeyebilir.

Gezelim, yiyelim, içelim! Hayat hep toz pembedir, zorluklara gelince tüyebilir.

Akrep burcu

Akrep burçları birini daha görür görmez bir fikre kapılırlar. Sabit fikirli bir burç olduklarından bunu değiştirmek neredeyse imkansızdır. Devamlı kendi ön yargılarına kapılarak insanları sınıflandırabilirler. Bu bakış açısı ilişkilerde zorlayıcıdır. Hep kendilerini haklı görürler. Toksik bir tip olabilirler. Sert ve ketum tavırları herkesin kabullenebileceği özellikler değildir. Zaten onlar da herkesle anlaşmak istemezler.

Yay burcu

Yay burcu

Yay burcu, ateş elementine ait bir burç olduğundan dolayı, genellikle sıkılgan bir yapıya sahiptirler. Tek bir kişiyle uzun süreli vakit geçirmek onları yorar ve sıkabilir. Hayatın birçok fırsat sunduğuna inanan Yay burçları, düzenli bir ilişkiyle bu fırsatlarının kısıtlanmasını istemezler. Şanslarını en iyi şekilde değerlendirmek adına, tüm hayatlarını yalnız geçirebilecek bir kararlılığa sahiptirler.

Bir yerleşim yerine bağlı kalmak veya biriyle romantik bir ilişki yaşamak, Yay burçları için bağlayıcı unsurlar olabilir. Ancak, onlar genellikle özgür ruhlu kişiliklere sahip oldukları için bu tür bağlantılardan kaçınırlar. İlgi bağımlısı olmalarına rağmen, yalnızlıkla aralarında sağlıklı bir ilişki bulunmaktadır.

Yay burçları, genellikle heyecanlı ve tepkisel bir yapıya sahip olup, ilgilerini çekebilmek için gerçekten orijinal ve farklı olmanız gerekmektedir. Sabırsız davranışları nedeniyle, ilişkileri sonlanabilir ya da hiç başlamayabilir.

Romantizm anlayışları genellikle farklıdır; örneğin, bungee jumping yaparken bir evlilik teklifi almak onlar için romantik bir an olabilir. Yay burçlarının genellikle sakladıkları bir özellik ise, duygusal konularda üşengeç olmalarıdır. 'Hadi Çin'e gidelim' dediğinizde hemen hazırlanacak bir Yay burcu, aşk yaşamak konusunda ilk adımı atmakta zorlanabilir.

Oğlak burcu

Oğlak burcu

Oğlak burçları, aşkın duygusal ve romantik boyutlarına genellikle mesafeli dururlar. Bunun temel sebebi, mantıklı düşünme eğilimlerinin duygusal yanlarından daha ağır basmasıdır. Oğlak burçları, genellikle soğukkanlı ve mesafeli bir tutum sergilerler, bu da onların samimi ilişkiler kurmasını zorlaştırır. Hatta bu soğuk duruş, bazen diğer insanlar için itici bile olabilir.

Oğlak burçları, mantıklı düşünme eğilimleri nedeniyle, ilişkilerinde her şeyi açıkça ifade etme eğilimindedirler. Bu, ilk bakışta olumlu bir özellik gibi görünebilir, ancak zor zamanlarda acı gerçeklerin dile getirilmesi, durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Oğlak burçları, duygusal oldukları dönemlerde genellikle bu duygularını bastırma eğilimindedirler. Bu durum, ilişkilerinde de görülür ve partnerleri tarafından olumsuz bir durum olarak algılanabilir.

Aşk, çoğu zaman biraz kırılgan ve savunmasız olmayı gerektirir. Ancak, Oğlak burçları için savunmasızlık, adeta bir kabus gibidir. İlişkilerinde ilerleme kaydedildiğinde bile, Oğlak burçları genellikle samimiyet kurmaktan çekinirler. Bu durum, ilişkinin daha başlamadan iletişimin kopmasına neden olabilir.

Kova burcu

Kova burcu

Kova burçları, özgürlüğüne düşkün olmalarıyla bilinir ve bu özellikleri nedeniyle aşka kapılmak ve uzun süreli ilişkiler kurmak onlar için genellikle zor olur. Romantizm, onların realist bakış açıları nedeniyle genellikle onlara yabancı bir kavramdır.

Aşk konusunda, Kova burçları genellikle mantığına güvenir. Bu, aşk ve mantık arasında bir seçim yapmaları gerektiğinde, genellikle mantıklı olanı seçecekleri anlamına gelir.

Eğlenceli rutinlerini bozacak bir sorumluluk almak istemezler. Kova burcunun inatçı ve resmi duruşu, sosyal etkileşimlerini engelleyebilir ve aşk hayatında, insanların ona yaklaşmaktan çekinmelerine neden olabilir.

Kova burçları hava elementine aittir, ancak sabit bir burçtur. Bu, onların genellikle insanlarla vakit geçirmeyi tercih etmedikleri anlamına gelir. Aslında, genellikle yalnızlık onları daha çok tatmin eder.

Sosyal ortamlarda, Kova burçlarının konuşma tarzı, davranışları ve görünüşleri nedeniyle, onların burnu havada olduğu düşünülebilir. Ancak, ilk izlenimler yanıltıcı olabilir ve aslında onlar genellikle samimi bir kişiliğe sahiptirler.

Eğer bir Kova burcu aşık olursa, bu duyguyu uzun bir süre boyunca tartışabilir ve eleştirebilir. Onlar için aşk ve romantizm, mantığa aykırıdır. Eğer birini seçeceklerse, genellikle 'mantıklı' olanı seçerler.

Duygularını anlamlandırmakta zorlanırlar ve genellikle başkalarından yardım istemezler. Çünkü duygusal konuları konuşmanın gereksiz olduğunu düşünürler.

Balık burcu

Balık burcu

Balık burçları, su grubuna ait diğer burçlar gibi genellikle içe dönük ve utangaç olma eğilimindedirler. Bu karakteristik özelliklerini sevmeseler de, sosyal durumlardaki ilk girişimlerinde genellikle cesur olamazlar. Duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler.

Utangaçlık nedeniyle, genellikle ilişkilerinde ilk adımı atan kişi olmaktan kaçınırlar. İlk mesajı atan ya da ilk aşkını itiraf eden kişi genellikle Balık burcu değildir.

Balık burçlarının ilk adımı atmakta ya da bir ilişkide duygularını dürüstçe ifade etmekte zorlanmasının bir diğer nedeni de, karşı taraftan gelebilecek olumsuz tepkilerden korkmalarıdır.

İnsanların olumsuz tepkilerinden çekindikleri için genellikle evde ya da yalnız olabilecekleri yerlerde daha huzurlu hissederler.

Balık burçları, seçim yapma konusunda genellikle kararsızdır ve bu, doğru kişiyi seçmekte zorlanmalarına neden olur. Genellikle en çok acı veren aşkı ve en ilgisiz kişiyi bulurlar.

Balık burçları, yönetici gezegenleri Neptün'ün etkisiyle hayalperestliğe kolayca kapılırlar. Genellikle birlikte olamayacakları kişilere aşık olurlar. Platonik aşk mağduru olan Balık burçları, genellikle kendi dünyalarında yalnız bir ilişki yaşarlar.

Her an hayallere dalabilen Balık burçlarının kalpleri asla boş değildir, ancak yanlarında genellikle kimse yoktur. Geçmişi unutmak, yeni bir aşka başlamak ve ayrılıkları kabullenmek onlar için genellikle zordur.

İkizler burçlarının kötü ününü çalan Balık burçları, en az onlar kadar dengesiz ve kararsızdır. Bu da ilişkilerine olumsuz yansır.

Balık burçları söz konusu olduğunda, genellikle drama eğilimli oldukları söylenebilir. Balıklar genellikle karşılıklı bir aşktan çok, karşılıksız bir aşka düşmeye meyillidirler.

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