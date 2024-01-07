Burcunu Seç Neden Yalnızsın Öğren!

Balık burçları, su grubuna ait diğer burçlar gibi genellikle içe dönük ve utangaç olma eğilimindedirler. Bu karakteristik özelliklerini sevmeseler de, sosyal durumlardaki ilk girişimlerinde genellikle cesur olamazlar. Duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler.
Utangaçlık nedeniyle, genellikle ilişkilerinde ilk adımı atan kişi olmaktan kaçınırlar. İlk mesajı atan ya da ilk aşkını itiraf eden kişi genellikle Balık burcu değildir.
Balık burçlarının ilk adımı atmakta ya da bir ilişkide duygularını dürüstçe ifade etmekte zorlanmasının bir diğer nedeni de, karşı taraftan gelebilecek olumsuz tepkilerden korkmalarıdır.
İnsanların olumsuz tepkilerinden çekindikleri için genellikle evde ya da yalnız olabilecekleri yerlerde daha huzurlu hissederler.
Balık burçları, seçim yapma konusunda genellikle kararsızdır ve bu, doğru kişiyi seçmekte zorlanmalarına neden olur. Genellikle en çok acı veren aşkı ve en ilgisiz kişiyi bulurlar.
Balık burçları, yönetici gezegenleri Neptün'ün etkisiyle hayalperestliğe kolayca kapılırlar. Genellikle birlikte olamayacakları kişilere aşık olurlar. Platonik aşk mağduru olan Balık burçları, genellikle kendi dünyalarında yalnız bir ilişki yaşarlar.
Her an hayallere dalabilen Balık burçlarının kalpleri asla boş değildir, ancak yanlarında genellikle kimse yoktur. Geçmişi unutmak, yeni bir aşka başlamak ve ayrılıkları kabullenmek onlar için genellikle zordur.
İkizler burçlarının kötü ününü çalan Balık burçları, en az onlar kadar dengesiz ve kararsızdır. Bu da ilişkilerine olumsuz yansır.
Balık burçları söz konusu olduğunda, genellikle drama eğilimli oldukları söylenebilir. Balıklar genellikle karşılıklı bir aşktan çok, karşılıksız bir aşka düşmeye meyillidirler.