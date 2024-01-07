15 Soruda Adım Adım Seçim Süreci! İşte 31 Mart Yerel Seçimleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
15 Soruda Adım Adım Seçim Süreci! İşte 31 Mart Yerel Seçimleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Türkiye'nin gözü 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde! Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi hızla işliyor. Siyasi partiler belediye başkan aday listeleri ve seçim çalışmaları için hazırlıklarını sürdürürken vatandaşlar da seçmen listelerini kontrol etmeye başladı. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediyesi sınırı içerisinde yaşayanlar, büyükşehir olmayan illerde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar neler için oy kullanacak?
İşte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında merak edilenler...
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1. Askıya çıkan seçmen listeleri ne zamana kadar kontrol edilmeli?
2. Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
3. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek?
4. Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir?
5. 2024 yerel seçimleri ne zaman?
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6. Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?
7. Oylar neden geçersiz sayılır? Oyların geçersiz olma nedenleri nelerdir?
8. Seçime kaç siyasi parti katılacak?
9. Siyasi partilerin belediye başkan adayları ne zaman netleşecek?
10. Seçmen neler için oy kullanacak?
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Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?
Büyükşehir olmayan illerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?
Köyde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?
11. Oy pusulaları ne renk olacak?
12. Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?
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13. Seçim yasakları nelerdir?
14. Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak?
15. Önce hangi oylar sayılacak?
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