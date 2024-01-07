15 Soruda Adım Adım Seçim Süreci! İşte 31 Mart Yerel Seçimleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Siyasi partiler, seçim çalışmaları ve aday listesi hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak siyasi partilerin aday adayı listeleri seçim kurullarına 31 Ocak tarihine kadar bildirilecek. Daha sonra siyasi partilerin, aday listelerindeki eksikleri tamamlamak için 22 Şubat'a kadar vakti olacak.

Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta açıklanacak ve son olarak kesin aday listeleri 3 Mart tarihinde ilan edilecek.