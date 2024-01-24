İlk Anket Sonuçları Paylaşıldı: Erdal Beşikçioğlu Başkan Oluyor mu?
İlk Anket Sonuçları Paylaşıldı: Erdal Beşikçioğlu Başkan Oluyor mu?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sürpriz bir kararla oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Ankara’nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığına aday gösterdi. Beşikçioğlu’nın adaylığının açıklanmasından sonra yapılan ilk anket sonuçları ortaya çıktı. Ankette, Erdal Beşikçioğlu rakibinin önünde çıktı.
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“Behzat Ç” dizisinde canlandırdığı Başkomiser Behzat Ç karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerde CHP’de Etimesgut Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Beşikçioğlu’nun adaylığının açıklanması sonrasında araştırma şirketi AREA ilçede anket düzenledi. Yapılan ankette, Etimesgutlulara yöneltilen, “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusuna gelen yanıtlara göre Erdal Beşikçioğlu yüzde 38.7 oy aldı.
Rakibi MHP’li Enver Demirel’e oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı ise 36.9 olarak çıktı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 40.6 ile birinci parti olmuş, CHP ise yüzde 37.5’lik oy almıştı.
Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.
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