İlk Anket Sonuçları Paylaşıldı: Erdal Beşikçioğlu Başkan Oluyor mu?

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Beşikçioğlu’nun adaylığının açıklanması sonrasında araştırma şirketi AREA ilçede anket düzenledi. Yapılan ankette, Etimesgutlulara yöneltilen, “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusuna gelen yanıtlara göre Erdal Beşikçioğlu yüzde 38.7 oy aldı.