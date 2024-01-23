Mansur Yavaş'ı Ziyaret Eden Erdal Beşikçioğlu: "Yürüdüğü Zaman Etrafındakiler Titrer"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden CHP'nin Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, 'Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir' dedi.