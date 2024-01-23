Kulis Bilgisi Sızdı! Kriz Büyüdü: Hafize Gaye Erkan Görevden Alınıyor mu?
Kulis Bilgisi Sızdı! Kriz Büyüdü: Hafize Gaye Erkan Görevden Alınıyor mu?
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulislerden aktardığı yeni duyumlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden almayacağı belirtildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar ülke gündeminin en başında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu konuştuğu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir tavır izleyeceği ise merak konusu oldu.
Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayette, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın kendisine mobbing uyguladığını ve işten çıkardığını iddia etmişti. Bozkurt, dilekçesinde, Erol Erkan'ın, başkanlık katında protokol görevlisi olarak görev yaptığı sırada, kendisine sürekli olarak hakaret ve tehdit ettiğini, bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.
AK Parti kaynakları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın işinin başında olduğunu vurgularken piyasaları rahatsız edebilecek bir istifanın söz konusu olmadığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın neşeli olduğu ifade edildi. Beştepe'de Gaye Erkan üstünden yürütülen tartışmaların en azından seçimlere kadar rafa kalktığı ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik ihtimalinin olmadığı konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin seçim öncesi piyasalarda dalgalanmaya yol açacak bir uygulamaya girişmeyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.
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niye göndersin zaten kendi politikasını izliyor. devletin malı deniz yemeyen keriz" politikası. bazıları hariç...
Bizim için bunun gibi dedikodular çok yıpratıcı sansasyonlar. Çünkü aptalız biz. Zannediyoruz ki bu gibi "esra erolumsu" iddialar işine odaklı çalışkan insan... Devamını Gör
Merkez bankası yönetimi bence oldukça başarılı. Bırakın insanları çalışsın, piyasaları gündüz kuşağı konularla sarsmayın.