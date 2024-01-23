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Kulis Bilgisi Sızdı! Kriz Büyüdü: Hafize Gaye Erkan Görevden Alınıyor mu?

Kulis Bilgisi Sızdı! Kriz Büyüdü: Hafize Gaye Erkan Görevden Alınıyor mu?

Recep Tayyip Erdoğan Hafize Gaye Erkan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 08:12

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulislerden aktardığı yeni duyumlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden almayacağı belirtildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar ülke gündeminin en başında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu konuştuğu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir tavır izleyeceği ise merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar ülke gündeminin en başında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu konuştuğu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir tavır izleyeceği ise merak konusu oldu.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayette, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın kendisine mobbing uyguladığını ve işten çıkardığını iddia etmişti. Bozkurt, dilekçesinde, Erol Erkan'ın, başkanlık katında protokol görevlisi olarak görev yaptığı sırada, kendisine sürekli olarak hakaret ve tehdit ettiğini, bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayette, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın kendisine mobbing uyguladığını ve işten çıkardığını iddia etmişti. Bozkurt, dilekçesinde, Erol Erkan'ın, başkanlık katında protokol görevlisi olarak görev yaptığı sırada, kendisine sürekli olarak hakaret ve tehdit ettiğini, bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.

AK Parti kaynakları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın işinin başında olduğunu vurgularken piyasaları rahatsız edebilecek bir istifanın söz konusu olmadığı iddia edildi.

AK Parti kaynakları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın işinin başında olduğunu vurgularken piyasaları rahatsız edebilecek bir istifanın söz konusu olmadığı iddia edildi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulislerden aktardığı yeni duyumlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı görevden almayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın neşeli olduğu ifade edildi. Beştepe'de Gaye Erkan üstünden yürütülen tartışmaların en azından seçimlere kadar rafa kalktığı ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik ihtimalinin olmadığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın neşeli olduğu ifade edildi. Beştepe'de Gaye Erkan üstünden yürütülen tartışmaların en azından seçimlere kadar rafa kalktığı ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik ihtimalinin olmadığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin seçim öncesi piyasalarda dalgalanmaya yol açacak bir uygulamaya girişmeyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin seçim öncesi piyasalarda dalgalanmaya yol açacak bir uygulamaya girişmeyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.
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Gültekin

niye göndersin zaten kendi politikasını izliyor. devletin malı deniz yemeyen keriz" politikası. bazıları hariç...

Ali DİNÇ

Bizim için bunun gibi dedikodular çok yıpratıcı sansasyonlar. Çünkü aptalız biz. Zannediyoruz ki bu gibi "esra erolumsu" iddialar işine odaklı çalışkan insan... Devamını Gör

HASEKOME

Merkez bankası yönetimi bence oldukça başarılı. Bırakın insanları çalışsın, piyasaları gündüz kuşağı konularla sarsmayın.