Toblerone Çikolatalar İçin Toplatma Kararı Verildi

''Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda bu ürünü satın alan tüketicilerden, ürünü tüketmemelerini; iade ve telafi etmek üzere 0850 210 46 66 no’lu telefon hattı veya mondelezturkey@mdlz.com adresinden Mondelēz International Türkiye’nin tüketici hizmetleri ekibiyle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.'