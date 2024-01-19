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Toblerone Çikolatalar İçin Toplatma Kararı Verildi

Toblerone Çikolatalar İçin Toplatma Kararı Verildi

İsviçre
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.01.2024 - 19:39

Kent Gıda, İsviçre'den ithal edilen Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatasını içinden yabancı plastik madde çıktığı gerekçesiyle geri çağırdı. Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.

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Toblerone çikolatalarını sevenlere kötü haber geldi. Türkiye'de satılan Toblerone çikolatalar için toplatma kararı verildi.

Toblerone çikolatalarını sevenlere kötü haber geldi. Türkiye'de satılan Toblerone çikolatalar için toplatma kararı verildi.

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı ‘Toblerone sütlü 100 gram’ ürününü imha etmek üzere geri çağırma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı ‘Toblerone sütlü 100 gram’ ürününü imha etmek üzere geri çağırma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Gerekçe olarak ise “Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir” denildi. KAP’a bildirilen açıklamada geri çağırmanın tek bir ürün bazında yapıldığı belirtilirken, bu kararın diğer Toblerone ürünlerini etkilemediğini kaydedildi.

Gerekçe olarak ise “Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir” denildi. KAP’a bildirilen açıklamada geri çağırmanın tek bir ürün bazında yapıldığı belirtilirken, bu kararın diğer Toblerone ürünlerini etkilemediğini kaydedildi.

Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mondelēz International tarafından İsviçre’de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye’de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre’de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir.''

"Mondelēz International tarafından İsviçre’de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye’de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre’de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir.''
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''Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.Tek bir ürün bazında yapılan bu geri çağırmanın diğer Mondelēz International veya Toblerone ürünlerini etkilemediğini önemle ifade ederiz.''

''Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.Tek bir ürün bazında yapılan bu geri çağırmanın diğer Mondelēz International veya Toblerone ürünlerini etkilemediğini önemle ifade ederiz.''

''Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda bu ürünü satın alan tüketicilerden, ürünü tüketmemelerini; iade ve telafi etmek üzere 0850 210 46 66 no’lu telefon hattı veya mondelezturkey@mdlz.com adresinden Mondelēz International Türkiye’nin tüketici hizmetleri ekibiyle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.'

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