Sessizliğini Bozan Muharrem İnce, Tarih Verdi: "Cuma Gününe Kadar Daha Sabretmenizi Rica Ediyorum"
Sessizliğini Bozan Muharrem İnce, Tarih Verdi: "Cuma Gününe Kadar Daha Sabretmenizi Rica Ediyorum"
Sessizliğini bozan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra gittiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etmişti.
Yerel seçim öncesi partilerin 'ittifak' ve 'işbirliği' trafiği sürerken daha önce İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeler gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Mesajında aylardır konuşmadığını belirten İnce, cuma gününe kadar sabretmeleri çağrısında bulundu. İnce, paylaşımının devamında "Her şey Memleket için" dedi.
İşte o paylaşım:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra gittiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret ederek, göreve seçilmesinden dolayı kutlamıştı. İnce, yerel seçimlerde, CHP’yle işbirliği yapmaya ve her tür desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.
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