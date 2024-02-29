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Oğuzhan Uğur'da Erdal Beşikçioğlu'nun 'Uyuşturucu' Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!

Oğuzhan Uğur'da Erdal Beşikçioğlu'nun 'Uyuşturucu' Sorusuna Yanıtı Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 08:49

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'Behzat Ç'deki muhteşem oyunculuğu ile tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı oldu. Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Beşikçioğlu'nun fragmanda uyuşturucu sorusuna yanıtı gündem oldu.

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Her yeni serisini heyecanla beklediğimiz "Behzat Ç"nin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı oldu.

Her yeni serisini heyecanla beklediğimiz "Behzat Ç"nin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı oldu.

Siyasete atılmasının ardından Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı.

Siyasete atılmasının ardından Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı.

Merakla beklenen Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümünden bir fragman yayınlandı.

Merakla beklenen Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümünden bir fragman yayınlandı.

Kısa sürede milyonlara ulaşan tanıtımda Beşikçioğlu'na yöneltilen bir soru dikkat çekti.

Kısa sürede milyonlara ulaşan tanıtımda Beşikçioğlu'na yöneltilen bir soru dikkat çekti.

Beşikçioğlu’na bir seyirci mikrofona uzanıp, "Uyuşturucu tedavisi aldığınıza dair haberler var. Hala uyuşturucu tedavisi alıyor musunuz?” diye sordu.

Beşikçioğlu’na bir seyirci mikrofona uzanıp, "Uyuşturucu tedavisi aldığınıza dair haberler var. Hala uyuşturucu tedavisi alıyor musunuz?” diye sordu.
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İzleyicinin bu sorusu karşısında Beşikçioğlu’nun verdiği yanıt ise gündeme yerleşti.

İzleyicinin bu sorusu karşısında Beşikçioğlu’nun verdiği yanıt ise gündeme yerleşti.

Biraz düşünüp etrafa baktığı görülen Beşikçioğlu, "Hayır, öyle olmadı" dedi. Kullanıcılardan bu cevaba sayısız yorum geldi.

Biraz düşünüp etrafa baktığı görülen Beşikçioğlu, "Hayır, öyle olmadı" dedi. Kullanıcılardan bu cevaba sayısız yorum geldi.

Önce o anları izleyelim...

İşte gelen yorumlar...

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Tanıtım olduğu için sorunun yanıtı bu olmayabilir, diyenler de vardı.

Tanıtım olduğu için sorunun yanıtı bu olmayabilir, diyenler de vardı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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