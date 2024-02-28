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Cübbeli Ahmet'in Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Torunuyla Fotoğrafı Gündem Oldu

Cübbeli Ahmet'in Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Torunuyla Fotoğrafı Gündem Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 08:24

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Açıklamaları ile sık sık olay olan Cübbeli Ahmet, bu kez farklı şekilde gündemde.

Açıklamaları ile sık sık olay olan Cübbeli Ahmet, bu kez farklı şekilde gündemde.

Geçtiğimiz günlerde "Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir" diyen Cübbeli Ahmet dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde "Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir" diyen Cübbeli Ahmet dikkat çekmişti.

Kamuoyunun gündemine gelen bu sözlerin ardından Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf gündeme geldi.

Kamuoyunun gündemine gelen bu sözlerin ardından Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf gündeme geldi.

İnternette yer alan bilgilere göre, 2 eşi ve 8 çocuğu olan Cübbeli Ahmet torunu ile fotoğraf çekti.

İnternette yer alan bilgilere göre, 2 eşi ve 8 çocuğu olan Cübbeli Ahmet torunu ile fotoğraf çekti.

Dedesiyle eğlendikleri anları sosyal medyadan paylaşan torunu Alya'nın paylaşımını geri paylaştı.

Dedesiyle eğlendikleri anları sosyal medyadan paylaşan torunu Alya'nın paylaşımını geri paylaştı.
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Geçtiğimiz gün 59 yaşına giren Cübbeli Ahmet'in torunu doğum gününü böyle kutladı: "Bütün saçmalıkları birlikte yapabildiğim dedem..."

Geçtiğimiz gün 59 yaşına giren Cübbeli Ahmet'in torunu doğum gününü böyle kutladı: "Bütün saçmalıkları birlikte yapabildiğim dedem..."

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