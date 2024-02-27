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Camide Ders Çalıştıklarını Söyleyenlerin Bahanelerini Duyunca Bakalım Ne Diyeceksiniz!

Camide Ders Çalıştıklarını Söyleyenlerin Bahanelerini Duyunca Bakalım Ne Diyeceksiniz!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:53

Amfide ve yollarda namaz kılanları gördük ama camide ders çalışanı ilk defa görüyoruz. Twitter (X)'da bir kullanıcı camide ders çalışmanın çok verimli olduğunu gerekçeleri ile birlikte yazdı.

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Vızır vızır arabaların geçtiği yolda seccadesini serip namaz kılanları...

Vızır vızır arabaların geçtiği yolda seccadesini serip namaz kılanları...

Hatta dersliğin ortasında kapının girişine namaza duranları bile gördük. Ama henüz kimse camide ders çalışmayı savunmamıştı.

Hatta dersliğin ortasında kapının girişine namaza duranları bile gördük. Ama henüz kimse camide ders çalışmayı savunmamıştı.

O da oldu! Twitter (X)'da bir kullanıcı camide ders çalışmanın çok verimli olduğunu gerekçeleri ile birlikte yazdı.

O da oldu! Twitter (X)'da bir kullanıcı camide ders çalışmanın çok verimli olduğunu gerekçeleri ile birlikte yazdı.

"On numara ders çalışılıyor, vakit girince namaz kılınıyor, kitap okunuyor, düşünülüyor" diye camiyi çeken kullanıcı "Neden kütüphane gideyim ki?" diye yazdı.

"On numara ders çalışılıyor, vakit girince namaz kılınıyor, kitap okunuyor, düşünülüyor" diye camiyi çeken kullanıcı "Neden kütüphane gideyim ki?" diye yazdı.
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Sonra bir baktık ki zaten bu bilinen bir şeymiş!

Sonra bir baktık ki zaten bu bilinen bir şeymiş!
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Kullanıcılar yorumlarda itiraf ettiler.

Kullanıcılar yorumlarda itiraf ettiler.
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Camide ders çalışan ne kadar çok kişi varmış.

Camide ders çalışan ne kadar çok kişi varmış.
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Yorumlara bir bakalım...

Yorumlara bir bakalım...
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