Takıntılı Sapık Derya Uluğ'u Canından Bezdirdi: "Ben Mehdiyim, Sevgilinden Ayrılmazsan..."

Ünlü pop starı Derya Uluğ, son zamanlarda yaşadığı tacizci kabusuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel şarkıcıyı sosyal medya üzerinden rahatsız eden ve sürekli evlenme teklifleriyle onu korkutan tacizci, işi bir adım daha ileri götürerek Uluğ'un evinin kapısına kadar geldi.