Takıntılı Sapık Derya Uluğ'u Canından Bezdirdi: "Ben Mehdiyim, Sevgilinden Ayrılmazsan..."
Takıntılı Sapık Derya Uluğ'u Canından Bezdirdi: "Ben Mehdiyim, Sevgilinden Ayrılmazsan..."
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/unlu-sar...
Ünlü pop starı Derya Uluğ, son zamanlarda yaşadığı tacizci kabusuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel şarkıcıyı sosyal medya üzerinden rahatsız eden ve sürekli evlenme teklifleriyle onu korkutan tacizci, işi bir adım daha ileri götürerek Uluğ'un evinin kapısına kadar geldi.
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Derya Uluğ, bir takipçinin tacizine maruz kaldı. Show Ana Haber'in raporuna göre, bu takipçi Uluğ'a "Evlenelim" şeklinde mesajlar gönderdi, hatta bu durumu Uluğ'un erkek arkadaşı Asil Gök'e kadar taşıdı ve şarkıcının evinin önüne kadar gitti.
Bu takipçi, sadece Uluğ'a taciz mesajları göndermekle kalmayıp, aynı zamanda onun erkek arkadaşını da tehdit etti.
Kendisini Mehdi olarak tanıtan bu kişi, Gök'e "Derya Uluğ'dan ayrıl" şeklinde mesajlar gönderdi.
Sosyal medya aracılığıyla Uluğ'a sürekli mesajlar göndererek onu rahatsız eden sapık, kendisine aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve Uluğ ile bir ilişki yürütebilecek kadar özgüvenli olduğunu belirtti.
Hatta, Uluğ'un erkek arkadaşı Asil Gök'ten ayrılmasını bile talep etti. Uluğ'un takipçiyi engellemesi, onun yeni sahte hesaplar açarak tacizine devam etmesini engellemedi.
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Güvenlik görevlileri ve takipçi arasında yaşanan arbede sonrasında, Uluğ durumdan haberdar oldu ve hemen polise haber verdi. Polis, olay yerine gelerek takipçiyi gözaltına aldı. Ancak, adliyeye sevk edilen takipçi daha sonra serbest bırakıldı.
Bu takipçi, tacizini Uluğ'un evinin önüne kadar gelerek daha da ileri götürdü. Ancak, site güvenliği onun girişini engelledi ve bu durum üzerine takipçi tehditler savurdu.
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