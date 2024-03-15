"Memurlara Maaş Ödemeyelim" Diyen Tansu Çiller'in Eski Bakan Cavit Çağlar ile Tartışması
"Memurlara Maaş Ödemeyelim" Diyen Tansu Çiller'in Eski Bakan Cavit Çağlar ile Tartışması
Eski Devlet Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitap oldu. ''Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü'' isimli kitapta Çağlar'ın Tansu Çiller ile bir anısı kamuoyunun gündeminde.
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Eski Devlet Bakanı ve tanınmış iş adamı Cavit Çağlar'ın renkli yaşam öyküsü bir kitaba dönüştürüldü.
''Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü'' adlı bu kitap, Çağlar'ın gözünden bir dönemin siyasi tarihini aydınlatıyor.
Çağlar, kitabında Süleyman Demirel'den Tansu Çiller'e kadar birçok önemli siyasetçiyle yaşadığı anıları da okuyucularla paylaştı.
Fakat kitapta Çiller ile Çağlar'ın memur maaşı tartışması dikkat çekti, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından kamuoyunun gündemine yerleşti.
Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın yazısında verdiği bilgilere göre, kitapta 1991 yılından bahsediliyor: "Süleyman Demirel’in başbakanlığında kurulan 49. Hükümet’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller. Ekonominin siyaset kadar çalkantılı olduğu bir dönem yani."
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"Aynı hükümette Devlet Bakanı olan Cavit Çağlar, dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy’dan, Tansu Çiller’in, enflasyonu artırdığı gerekçesiyle memur maaşlarının ödemesini imzalamadığını öğrenir."
"Başbakan Demirel’in de izniyle, durumu anlamak için Çiller’in yanına gider" Aktaş buradan sonrası için "Fıkra gibi" ifadesini kullanıyor.
Kitap Çağlar'ın ağzından devam ediyor: "Başbakan’dan izin alarak ödeme emri yazısını Tansu Çiller’e götürdüm. Çiller’in makam odasında bürokratlar vardı. Hepsine dışarı çıkmalarını söyledim. Oda boşaldı, Çiller’le konuşmaya başladık..."
Kitapta Çiller ile Çağlar arasında geçen bir diyalog şu şekilde aktarılmış:
Çağlar'ın "Sen bizi astıracak mısın!..." sözünden sonra Tansu Çiller ağlamaya başlamış: "Ağlarken de şunları söylüyordu..."
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"Cavit Çağlar, bu garip tartışmanın daha da büyümemesi için odadan çıkar. Daha sonra Başbakan Süleyman Demirel devreye girer, Çiller’i makamına çağırır, “Bunu imzalayın” der, imza atılır ve fıkra burada biter."
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