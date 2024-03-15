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"Memurlara Maaş Ödemeyelim" Diyen Tansu Çiller'in Eski Bakan Cavit Çağlar ile Tartışması

"Memurlara Maaş Ödemeyelim" Diyen Tansu Çiller'in Eski Bakan Cavit Çağlar ile Tartışması

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 10:48

Eski Devlet Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitap oldu. ''Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü'' isimli kitapta Çağlar'ın Tansu Çiller ile bir anısı kamuoyunun gündeminde.

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Eski Devlet Bakanı ve tanınmış iş adamı Cavit Çağlar'ın renkli yaşam öyküsü bir kitaba dönüştürüldü.

Eski Devlet Bakanı ve tanınmış iş adamı Cavit Çağlar'ın renkli yaşam öyküsü bir kitaba dönüştürüldü.

''Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü'' adlı bu kitap, Çağlar'ın gözünden bir dönemin siyasi tarihini aydınlatıyor.

''Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü'' adlı bu kitap, Çağlar'ın gözünden bir dönemin siyasi tarihini aydınlatıyor.

Çağlar, kitabında Süleyman Demirel'den Tansu Çiller'e kadar birçok önemli siyasetçiyle yaşadığı anıları da okuyucularla paylaştı.

Çağlar, kitabında Süleyman Demirel'den Tansu Çiller'e kadar birçok önemli siyasetçiyle yaşadığı anıları da okuyucularla paylaştı.

Fakat kitapta Çiller ile Çağlar'ın memur maaşı tartışması dikkat çekti, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından kamuoyunun gündemine yerleşti.

Fakat kitapta Çiller ile Çağlar'ın memur maaşı tartışması dikkat çekti, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından kamuoyunun gündemine yerleşti.

Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın yazısında verdiği bilgilere göre, kitapta 1991 yılından bahsediliyor: "Süleyman Demirel’in başbakanlığında kurulan 49. Hükümet’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller. Ekonominin siyaset kadar çalkantılı olduğu bir dönem yani."

Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın yazısında verdiği bilgilere göre, kitapta 1991 yılından bahsediliyor: "Süleyman Demirel’in başbakanlığında kurulan 49. Hükümet’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller. Ekonominin siyaset kadar çalkantılı olduğu bir dönem yani."

Yazıya buradan erişebilirsiniz.

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"Aynı hükümette Devlet Bakanı olan Cavit Çağlar, dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy’dan, Tansu Çiller’in, enflasyonu artırdığı gerekçesiyle memur maaşlarının ödemesini imzalamadığını öğrenir."

"Aynı hükümette Devlet Bakanı olan Cavit Çağlar, dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy’dan, Tansu Çiller’in, enflasyonu artırdığı gerekçesiyle memur maaşlarının ödemesini imzalamadığını öğrenir."

"Başbakan Demirel’in de izniyle, durumu anlamak için Çiller’in yanına gider" Aktaş buradan sonrası için "Fıkra gibi" ifadesini kullanıyor.

"Başbakan Demirel’in de izniyle, durumu anlamak için Çiller’in yanına gider" Aktaş buradan sonrası için "Fıkra gibi" ifadesini kullanıyor.

Kitap Çağlar'ın ağzından devam ediyor: "Başbakan’dan izin alarak ödeme emri yazısını Tansu Çiller’e götürdüm. Çiller’in makam odasında bürokratlar vardı. Hepsine dışarı çıkmalarını söyledim. Oda boşaldı, Çiller’le konuşmaya başladık..."

Kitap Çağlar'ın ağzından devam ediyor: "Başbakan’dan izin alarak ödeme emri yazısını Tansu Çiller’e götürdüm. Çiller’in makam odasında bürokratlar vardı. Hepsine dışarı çıkmalarını söyledim. Oda boşaldı, Çiller’le konuşmaya başladık..."

Kitapta Çiller ile Çağlar arasında geçen bir diyalog şu şekilde aktarılmış:

Kitapta Çiller ile Çağlar arasında geçen bir diyalog şu şekilde aktarılmış:

Çağlar: Tansu Hanım biliyorsun, biz iktidarız. Memur maaşlarını ödemezsek bizi katlederler. Tarihte ‘Patrona Halil İsyanı’ var. Onu bilir misin?

Çiller: Memurlar maaş almasın efendim.

Çağlar: Neden almayacaklar?

Çiller: Enflasyonu artırıyorlar.

Çağlar: İmzala şu kâğıdı!...

Çiller: Hayır imzalamam!

Çağlar'ın "Sen bizi astıracak mısın!..." sözünden sonra Tansu Çiller ağlamaya başlamış: "Ağlarken de şunları söylüyordu..."

Çağlar'ın "Sen bizi astıracak mısın!..." sözünden sonra Tansu Çiller ağlamaya başlamış: "Ağlarken de şunları söylüyordu..."

“Benim kadın olduğumu nasıl unutursun? Bana böyle muamele edemezsin.”

Kendisine cevap vermek mecburiyetinde kaldım:

“Şu anda kadın-erkek yok, devlet yönetimi var. Burada aynı gemideyiz. İktidarımızın üçüncü ayında, senin kaprislerinle rezil olacak halimiz yok!..”

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"Cavit Çağlar, bu garip tartışmanın daha da büyümemesi için odadan çıkar. Daha sonra Başbakan Süleyman Demirel devreye girer, Çiller’i makamına çağırır, “Bunu imzalayın” der, imza atılır ve fıkra burada biter."

"Cavit Çağlar, bu garip tartışmanın daha da büyümemesi için odadan çıkar. Daha sonra Başbakan Süleyman Demirel devreye girer, Çiller’i makamına çağırır, “Bunu imzalayın” der, imza atılır ve fıkra burada biter."

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