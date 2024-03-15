"Memurlara Maaş Ödemeyelim" Diyen Tansu Çiller'in Eski Bakan Cavit Çağlar ile Tartışması

“Benim kadın olduğumu nasıl unutursun? Bana böyle muamele edemezsin.”

Kendisine cevap vermek mecburiyetinde kaldım:

“Şu anda kadın-erkek yok, devlet yönetimi var. Burada aynı gemideyiz. İktidarımızın üçüncü ayında, senin kaprislerinle rezil olacak halimiz yok!..”