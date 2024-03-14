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Eros'un Duruşmasında Kalabalığa Tutuklandığını Söyleyen Cübbeli Bir Kişi Dikkat Çekti!

Eros'un Duruşmasında Kalabalığa Tutuklandığını Söyleyen Cübbeli Bir Kişi Dikkat Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 10:15

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İstanbul'da İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi Eros'un duruşması dün görüldü. Mahkeme öncesi onlarca insan toplandı. İçeriden çıkan bir kişinin 'Tutuklandı' demesi dikkat çekti.

Kaynak: https://x.com/ahmettyasinny/status/17...
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İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi yaşanan ve hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken bir olayın yargı süreci dün gerçekleşti.

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi yaşanan ve hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken bir olayın yargı süreci dün gerçekleşti.

Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası, üst mahkeme tarafından bozuldu.

Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası, üst mahkeme tarafından bozuldu.

Bu kararın ardından Keloğlan hakkında yeniden yargılama süreci başladı ve dün ilk duruşma gerçekleşti.

Bu kararın ardından Keloğlan hakkında yeniden yargılama süreci başladı ve dün ilk duruşma gerçekleşti.

Duruşma, hayvan hakları savunucularının yoğun ilgisiyle karşılandı ve adliye binasında büyük bir kalabalık toplandı.

Duruşma, hayvan hakları savunucularının yoğun ilgisiyle karşılandı ve adliye binasında büyük bir kalabalık toplandı.

Duruşmanın sonucunda, Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 aylık bir hapis cezası verildi. Bu karar, hayvanseverler tarafından tepkilerle karşılandı.

Duruşmanın sonucunda, Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 aylık bir hapis cezası verildi. Bu karar, hayvanseverler tarafından tepkilerle karşılandı.
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Duruşmanın gerçekleştiği Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, duruşma sonrası çıkan bir cübbeli kişinin söylediği "Tutuklandı" ifadesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gündem oldu.

Duruşmanın gerçekleştiği Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, duruşma sonrası çıkan bir cübbeli kişinin söylediği "Tutuklandı" ifadesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gündem oldu.

Bu kişinin kim olduğu ve meraklı kalabalığa neden böyle bir açıklama yaptığı henüz bilinmiyor.

Bu kişinin kim olduğu ve meraklı kalabalığa neden böyle bir açıklama yaptığı henüz bilinmiyor.

O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı:

Paylaşımında bir kullanıcı, bu kişinin kim olduğunu sordu.

Paylaşımında bir kullanıcı, bu kişinin kim olduğunu sordu.
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Avukat olup olmadığına dair birçok yorum geldi.

Avukat olup olmadığına dair birçok yorum geldi.
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