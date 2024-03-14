Eros'un Duruşmasında Kalabalığa Tutuklandığını Söyleyen Cübbeli Bir Kişi Dikkat Çekti!

'Yarın Canım Çekerse Diye Yiyorum' Diyen Gencin Sahur Yaparken Her Şeyi Yediği Anlar

'Sebebini Öğrenince Kanınız Donacak' Diyerek Eskişehir'de Çok Kaza Olan Noktada Neden Kaza Olduğunu Anlattı!