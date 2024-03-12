Tasavvuf Astroloğunun Öteki Dünya Hakkında Anlattığı Ürperten Detaylar Duyanları Şok Etti!
Tasavvuf Astroloğunun Öteki Dünya Hakkında Anlattığı Ürperten Detaylar Duyanları Şok Etti!
Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan tasavvuf astroloğu Güçlü Metin'in öteki dünya ve bu dünya hakkında anlattıkları bilinmeyenler herkesi şok etti.
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Tasavvuf astrolojisi ile ilgilenen araştırmacı yazar Güçlü Metin, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.
Yayında öteki dünyanın bilinmeyenleri hakkında konuşan Metin'in açıklamaları oldukça dikkat çekti.
"Biz bu dünyayı yaşamıyoruz seyrediyoruz" diyen astrolog sözlerinde bu dünyanın bir yansıma olduğunun altını çizdi.
Yaşamı seyrederken her saniye ölüp yeniden dirildiğimizi iddia eden astrolog, "Mesele her yeni doğumda bir öncekinin üstüne koyabilmek" diye belirtti.
Hepimizin Allah'ın isimlerinden oluştuğumuzu söyleyerek, "Hayatın içinde Allah'ın isimlerinden Kahhar adını taşıyanlar var. Bu kişiler zulmedecek ki denge oluşacak. Zulüm olmasa kişi Allah'a sığınamaz, Allah'a sığınmazsa da Allah'ı tanıyamaz" dedi.
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"Çocukların ölmesi, savaşlar ve diğer her türlü olumsuzluklar aslında Allah'ın ismini yansıtıyor. Bunları biz seyrediyoruz ki Allah'a dönelim, diye. Tüm bunlar bizim ölmemize ve yeniden Allah'ın isimleriyle canlanlamamıza sebep olacak" diye konuştu.
"Biz asıl kabirdeki sınava hazırlanıyoruz", diyen astrolog oradaki zebanilerin bizim bu hayattaki zebun hallerimiz olduğunu söyledi: "Yani, sizi orada sizden oluşan kötü varlıklar yoldan çıkarmaya çalışacak 'Tanrı yoktur' diyecek."
Zebanileriniz kardeşiniz, çocuğunuz, anneniz olabilir, diyen astrolog, "Bu dünyada abarttıklarınız orada sizi yoldan çıkaracak" dedi.
Herkesin azraili de farklı olacak diyen astrolog, "Onu da yanımızda biz götüreceğiz. Bu kişi her kimse size o silüette görünecek" dedi.
Reenkarnasyon yoktur, diyen Metin, "Ruh hiçbir zaman ölmez ancak her şey bir rüya" dedi. "Eğer sen de o anlayış varsa sen orada da nefes alacaksın" dedi.
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"Her kul ölümü tadacaktır", sözünü vurgulayan astrolog "Allah ölümü 'tatmaktan' bahsediyor. Bir şeyi tatmak kötü değildir. Ölümü sadece tadacağız, bu nedenle sizde endişe uyandırıyorsa Allah'ı tanımıyorusunuz" dedi.
Cennet ve cehennemden bahsederken: "Katil ve cerrah birbirinin aynısıdır, ikisi de keser. Biri iyilik ediyor, diğeri işkence. Ancak katile onu yaptıran da Allah olduğu için o kişi cennete gidiyor. Sonuçta bu da Allah'a hizmettir", diye konuştu.
"Ölüm cehenneme gidecekler için bile bir kurtuluştur" diyen astrolog, "Cennette senin güzel gördüğün şey neyse o olacak" dedi: "Spor yapmaktan hoşlanan koşu bandının üsünde olacak, para seven kasalara sarılacak."
Yayının bir kısmında hala konuşanın ben olduğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz" diyen astrolog, "Konuşan ve konuşturan Allah'tır" dedi.
İşte o video:
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