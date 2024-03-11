Ramazanda Oruç Tutanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonucu Herkesi Şaşırttı!
Ramazanda Oruç Tutanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonucu Herkesi Şaşırttı!
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi, çattı. Oruç tutanların merak ettiği soruların yanıtını TikTok'ta bir doktor açıkladı.
Doktor Mustafa Üye, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda orucun etkileri üzerine ilginç bir araştırmadan bahsetti.
Oruç tutan bir grup insan üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı.
Üye'nin bahsettiği araştırmada; Ramazan ayından 2 gün önce, Ramazan'ın 14'üncü gününde ve 29'uncu gününde kan örnekleri alındı.
Üye, katılımcılardan alınan kan örneklerinde serotonin, dopamin, BDNF ve NGF değerlerinin incelendiğini aktardı.
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Sonuç oldukça şaşırtıcıydı, çünkü Ramazan ayında oruç tutan kişilerin daha sinirli olduğu inancı yaygındır.
Oysa araştırmaya göre, sinir hücrelerinin gelişmesini tetikleyen bu faktörlerde artış gözlemlendi.
Üye, serotoninin Ramazan ayı sonuna kadar oruç tutan bir kişide ortalama yüzde 78 oranında arttığını kaydetti.
BDNF yüzde 88 artarken, NGF yüzde 30 ve dopaminin yüzde 8 arttığı görüldü. Doktor "Mutlu olmak isteyen varsa oruç tutabilir" diye konuştu.
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