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Ramazanda Oruç Tutanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonucu Herkesi Şaşırttı!

Ramazanda Oruç Tutanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonucu Herkesi Şaşırttı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 17:10

Doktor Mustafa Üye, TikTok hesabından ramazan ayı boyunca oruç tutan bir grup üzerinde yapılan araştırmayı paylaştı. Ramazanda genelde oruç tutan insanların sinirli olduğunu düşünenler için sonuçlar şaşırtıcıydı.

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On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi, çattı. Oruç tutanların merak ettiği soruların yanıtını TikTok'ta bir doktor açıkladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi, çattı. Oruç tutanların merak ettiği soruların yanıtını TikTok'ta bir doktor açıkladı.

Doktor Mustafa Üye, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda orucun etkileri üzerine ilginç bir araştırmadan bahsetti.

Doktor Mustafa Üye, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda orucun etkileri üzerine ilginç bir araştırmadan bahsetti.

Oruç tutan bir grup insan üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı.

Oruç tutan bir grup insan üzerinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı.

Üye'nin bahsettiği araştırmada; Ramazan ayından 2 gün önce, Ramazan'ın 14'üncü gününde ve 29'uncu gününde kan örnekleri alındı.

Üye'nin bahsettiği araştırmada; Ramazan ayından 2 gün önce, Ramazan'ın 14'üncü gününde ve 29'uncu gününde kan örnekleri alındı.

Üye, katılımcılardan alınan kan örneklerinde serotonin, dopamin, BDNF ve NGF değerlerinin incelendiğini aktardı.

Üye, katılımcılardan alınan kan örneklerinde serotonin, dopamin, BDNF ve NGF değerlerinin incelendiğini aktardı.
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Sonuç oldukça şaşırtıcıydı, çünkü Ramazan ayında oruç tutan kişilerin daha sinirli olduğu inancı yaygındır.

Sonuç oldukça şaşırtıcıydı, çünkü Ramazan ayında oruç tutan kişilerin daha sinirli olduğu inancı yaygındır.

Oysa araştırmaya göre, sinir hücrelerinin gelişmesini tetikleyen bu faktörlerde artış gözlemlendi.

Oysa araştırmaya göre, sinir hücrelerinin gelişmesini tetikleyen bu faktörlerde artış gözlemlendi.

Üye, serotoninin Ramazan ayı sonuna kadar oruç tutan bir kişide ortalama yüzde 78 oranında arttığını kaydetti.

BDNF yüzde 88 artarken, NGF yüzde 30 ve dopaminin yüzde 8 arttığı görüldü. Doktor "Mutlu olmak isteyen varsa oruç tutabilir" diye konuştu.

İşte o video:

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Kullanıcılar ise pek öyle düşünmüyor...

Kullanıcılar ise pek öyle düşünmüyor...

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