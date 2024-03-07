Esra Ezmeci'ye Bir Babanın İlişki İtirafı Şok Etti: "Kızımın Sevgilisi Aslında Kardeşi!"
Esra Ezmeci'ye Bir Babanın İlişki İtirafı Şok Etti: "Kızımın Sevgilisi Aslında Kardeşi!"
Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, bu hafta programında bir baba olan Rasim Bey'i konuk etti. Herkesin merakla beklediği bu bölümde, Rasim Bey'in anlattıkları herkesi şok etti.
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Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, paylaştığı hem televizyon programında hem de sosyal medya hesaplarında kendisine ulaşan ve okuyanları şaşkına çeviren itirafları ile hayrete düşürüyor.
Ezmeci'nin Yeni Baştan isimli programında her yeni bölüm ağzımız bir karış açık kalıyor. Bu kez bir babanın anlattıkları herkesi dumur etti.
Programa konuk olan Rasim Bey'in hikayesi de oldukça dikkat çekti. İzleyenlere "Ne hayatlar var..." dedirtti.
'Erkeğin itiraf etmesi zordur' diyerek konuya giriş yapan Esra Ezmeci, konuğu Rasim Bey'i dinledi ve onun eski aşkıyla ilgili itirafını paylaştı.
Rasim Bey, her şeyin kızının sevgilisinin ailesiyle tanışmak istemesi üzerine açığa çıktığını söyledi. Kızının erkek arkadaşı tanışmak için geldiğinde yaşadığı şok anı anlattı.
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"Kızımın sevgilisinin annesiyle tanışmaya geldiğimizde, tokalaşmaya döndüğüm anda beynimden vurulmuşa döndüm. Kızımın sevgilisinin annesi, gençlik aşkım Ayşe çıktı..." dedi.
O baba, "O elini bana uzattı, ben de elimi ona uzattım ve elimiz havada asılı kaldı... Tansiyonum düştü. Eşimi mağdur etmek istemiyorum, eşimden utanıyorum" diye konuştu.
Rasim Bey, bu şokun ardından daha fenası olduğunu söyledi: "Ayşe ile birlikte olmuştuk. Gittiğinde benden hamileydi!"
"O sırada içimden 'Eyvah' dedim, Ayşe benden hamileydi gittiğinde, biz birbirimize aşıkken babası onu başkasıyla evlendirdi. Ya çocuk bendense ve kızımın sevgilisiyle kardeşlerse..." diyen Rasim Bey herkesin ağzını açık bıraktı.
Bu itirafa Esra Ezmeci, "Allah korusun" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
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Esra Ezmeci, konuğuna "Kızınızın sevgilisi size benziyor mu?" diye sorduğunda, Rasim Bey "Bana öyle geliyor ki, sanki benim oğlum" yanıtını verdi.
İşte o anlar:
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