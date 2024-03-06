Falcıların Müşterileri Kandırmak için Kullandıkları Hileleri Duyunca Şok Olacaksınız!
Falcıların Müşterileri Kandırmak için Kullandıkları Hileleri Duyunca Şok Olacaksınız!
Daha önce fal kafede çalışmış bir kadın falcıların hangi hilelerle müşterileri kandırdığını anlattı. Tanık olduğu hikayeleri anlatan kadının söylediklerine ağzının açık kalacak.
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Fala inanma, falsız da kalma derler! Ancak aranızda inanarak fal baktıran varsa bu anlatılanlar onu biraz üzebilir.
Çünkü falcıların hayretle dinlediğimiz gerçekten bildiğine inandığımız o sözleri aslında hileymiş!
"Peki, nasıl yapıyorlar?" diye soruyorsanız daha önce fal kafelerde çalışan bir arkadaşımız ayan beyan her şeyi ortaya döktü.
Hepimizi şok eden gerçeklerden biri dinleme cihazı! Kafede fal baktırmadan önce oturup içtiğiniz kahve sırasında masaya yerleştirdikleri cihazla müşterileri dinliyorlarmış.
Ayrıca kalabalıkta telefonlarınızda gezinirken sizi gözetliyorlarmış. Kullanıcı eğer hesabınız açıksa girip baktıklarını da ekliyor.
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Dahası da var, eğer kendileri yapmazsa garsonları kullanıyorlar. İş birlikçi olan garsonlar adınızı sanınızı falcıya önceden yetiştiriyor.
Son vuruş ise randevu sistemi! Eğer önceden randevu alıp giderseniz telefon numaranızdan kişisel bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Vallahi pes!
Siz bunları öğrendikten sonra falcıya gider miydiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın!
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