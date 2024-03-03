Hz. Muhammed'in Eşyalarından "Çantamda Ne Var?" Videosu Çeken Kadın
Hz. Muhammed'in Eşyalarından "Çantamda Ne Var?" Videosu Çeken Kadın
Sosyal medyada bir kadın İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in eşyalarından 'Çantamda ne var?' videosu çekti. Kullanıcının videosu kısa sürede gündem oldu.
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TikTok ve Instagram'da viral olan "Çantamda ne var?" videolarını mutlaka görmüşsünüzdür.
Influencer'ların sık sık çektiği o videolarda ruj, nemlendirici ve dudak balmı gibi kişisel eşyalar görmeye alışkınız.
Ancak bu kez Instagram'da bir kullanıcı "Çantam ne var?" akımına başka bir boyut getirdi.
Kullanıcının çektiği video kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti ve yüzlerce yorum aldı.
Videoda kadın çantasını Hz. Muhammed'in sünnetine göre hazırladığını söyledi.
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İslami kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre çanta hazırlayan kadın, Hz. Muhammed'in her gün yanında taşıdığı eşyaları sıraladı.
Çantasına gül yağı, tarak, ayna, misvak, kürdan, makas, sürmedan gibi eşyalar koyduğu video viral oldu.
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