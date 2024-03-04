Saplantılı Erkeğin Karısına Yaptırdığı Oda Mezarın İçinden Torunu Video Paylaştı!
Saplantılı Erkeğin Karısına Yaptırdığı Oda Mezarın İçinden Torunu Video Paylaştı!
TikTok'ta bir oda mezarın içini kayda alan kullanıcı, dedesinin saplantılı bir şekilde ananesine aşık olduğunu ve bu nedenle ölünce gömülmesi için böyle bir yer yaptırdığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir TikTok kullanıcısı bir oda mezarın içinden görüntüler paylaştı. Aynı zamanda buranın hikayesini de anlattı.
Çektiği video ile viral olan kullanıcı, bu oda mezarın saplantılı bir şekilde ananesine aşık olan dedesi tarafından yapıldığını söyledi.
"Narsist birisiydi", dediği dedesinin ananesini çok kıskandığını ve gün yüzü göstermediğini söyleyen kullanıcı, onlarca yazılmış aşk mektubu gösterdi.
Videoda hayatı boyunca nefes aldırmadığı eşi için böyle bir mezar yaptırmasını da takıntısı yüzünden yaptığını söyleyen torunu, "Kendisi de buraya gömülmek istiyor. Ama asla böyle bir şey olmayacak" dedi.
Ananesine 18 yaşında sevdiği adamın evliliğinde şiddet ve manipülasyonlar gösterdiğini söyleyen torun, "En azından rahat uyusun" diyerek dedesinin gömülme isteğini yerine getirmeyeceklerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzleyenlerin yorumları👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda