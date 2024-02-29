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Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Katılan Kadın Gördükleri Karşısında Geçirdiği Şoku Anlattı!

Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Katılan Kadın Gördükleri Karşısında Geçirdiği Şoku Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 09:30

TikTok'ta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına seyirci olarak katıldığını anlatan bir kadın gördükleri karşısında şok geçirdiğini söyledi. Peki programda neler oldu, gelin o videoya bir bakalım...

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Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını milyonlarca kişi takip ediyor.

Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını milyonlarca kişi takip ediyor.

Programa seyirci olarak katılmak isteyen bir kadın ise sonun o atmosferi gördüğünü TikTok'ta anlattı.

Programa seyirci olarak katılmak isteyen bir kadın ise sonun o atmosferi gördüğünü TikTok'ta anlattı.

Müge Anlı'nın sunucusu olduğu programa seyirci olarak katılan kadın gördükleri karşısında şok geçirdiğini söyledi.

Müge Anlı'nın sunucusu olduğu programa seyirci olarak katılan kadın gördükleri karşısında şok geçirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da kaybolan genç kızın başına gelenler hepimizi üzmüştü. Programda da ciddiyetle ele alınan konu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da kaybolan genç kızın başına gelenler hepimizi üzmüştü. Programda da ciddiyetle ele alınan konu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kullanıcı bu konu işlenirken "Bizden yaşça büyükler çok şaşırdı. Ben de onların şaşırmasına şaşırdım. Çünkü böyle şeyler olmaz zannediyorlar" dedi.

Kullanıcı bu konu işlenirken "Bizden yaşça büyükler çok şaşırdı. Ben de onların şaşırmasına şaşırdım. Çünkü böyle şeyler olmaz zannediyorlar" dedi.
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Kızları evden kaçan ailenin Müge Anlı'ya başvurması üzerine ortaya çıkan olayda, kızı erkek arkadaşının kıskançlıkları ile boğduğu iddia edilmişti.

Kızları evden kaçan ailenin Müge Anlı'ya başvurması üzerine ortaya çıkan olayda, kızı erkek arkadaşının kıskançlıkları ile boğduğu iddia edilmişti.

Kullanıcının anlatımına göre, Müge Anlı her iki tarafla da konuştu ve erkek arkadaşın anlattıklarını daha aklı selim buldu.

Kullanıcının anlatımına göre, Müge Anlı her iki tarafla da konuştu ve erkek arkadaşın anlattıklarını daha aklı selim buldu.

"Kız kıskançlık yüzünden evden kaçtığını ve erkek arkadaşının ailesine söylemekle tehdit ettiğini savundu."

"Kız kıskançlık yüzünden evden kaçtığını ve erkek arkadaşının ailesine söylemekle tehdit ettiğini savundu."

"Erkek arkadaş ise biz onunla evlenecektik. Ben onu düzgün bir hayatı olsun, diye yola getirmeye çalışıyordum" diye konuştu.

"Erkek arkadaş ise biz onunla evlenecektik. Ben onu düzgün bir hayatı olsun, diye yola getirmeye çalışıyordum" diye konuştu.

Bu tartışmaların ardından, erkek arkadaşın sosyal medyada açık seçik paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkınca işler değişti.

Bu tartışmaların ardından, erkek arkadaşın sosyal medyada açık seçik paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkınca işler değişti.
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Programa seyirci olarak giden kadın, "İnsanlar hala erkeklerin evlenmek için kadını çekip çevirdiğini düşünüyor. Ama bu büyük bir baskı ve böyle erkekler var" dedi.

Programa seyirci olarak giden kadın, "İnsanlar hala erkeklerin evlenmek için kadını çekip çevirdiğini düşünüyor. Ama bu büyük bir baskı ve böyle erkekler var" dedi.

"Kızı okuldan çıkar çıkmaz arıyor, telefondan konumunu takip ediyor. Kimse bu kadarına inanmadı ama ben de inanmamalarına şaşırdım. İnanın, böyle tipler var. Kızlar aman dikkat edin" dedi.

"Kızı okuldan çıkar çıkmaz arıyor, telefondan konumunu takip ediyor. Kimse bu kadarına inanmadı ama ben de inanmamalarına şaşırdım. İnanın, böyle tipler var. Kızlar aman dikkat edin" dedi.

İşte o video:

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