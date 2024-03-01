Bir Erkeğin Kendisiyle Viral Olan Akımı Denemek İsteyen Karısına Hakareti Tepki Çekti!

Geri Dönüp Bakmadı Bile: Bir Genç Halka Açık Alanda Denize İşeyen Bir Adamı Denize İtti

Felçli Olarak Dünyaya Gelen Buzağıyı İlgi ve Sevgi ile İyileştiren Güzel İnsanlar

TikTok’un ‘Özgüven’ Akımını Uyarlayan Kadının Tespiti İzleyenleri Güldürdü

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Öğrencilere Ulaşımın Ücretsiz Olacağını Duyurdu

4 Bin TL Verdiği Köpek ile Hiç 'Kız Düşüremediği' İçin Ağlayarak Parasını Geri İsteyen Genç

Az Kalsın Son Şakası Olacaktı: Gösteride Sahneden Düşen Özgür Turhan Yattığı Yerden Şaka Yapmaya Devam Etti

İzmir'de Yaşanan Korkunç Kaza: Araba, İki TIR'ın Arasında Kağıt Gibi Ezildi