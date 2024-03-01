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Bir Erkeğin Kendisiyle Viral Olan Akımı Denemek İsteyen Karısına Hakareti Tepki Çekti!

Bir Erkeğin Kendisiyle Viral Olan Akımı Denemek İsteyen Karısına Hakareti Tepki Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 10:47

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Bir kadın, TikTok’taki ‘sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum' akımını kocasıyla denemek istedi. Ancak eşi yaptığı şakaya sinirlendi. Karısına sert sözleri sosyal medyada tepki topladı.

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Son zamanlarda TikTok’ta ‘sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum’ şeklinde bir akım ortaya çıktı.

Son zamanlarda TikTok’ta ‘sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum’ şeklinde bir akım ortaya çıktı.

Eşler birbirleriyle çektikleri videolarda "En sevdiğin 5 özelliğimi sayar mısın?" diye soruyor. Ardından ekrana saçma bir gülümseme ile bakıyor.

Eşler birbirleriyle çektikleri videolarda "En sevdiğin 5 özelliğimi sayar mısın?" diye soruyor. Ardından ekrana saçma bir gülümseme ile bakıyor.

İlk olarak yabancılarda başlayan akım giderek yayıldı. Dünyada popüler hale geldi ancak zaman zaman pek beklenilen gibi olmayabiliyor.

İlk olarak yabancılarda başlayan akım giderek yayıldı. Dünyada popüler hale geldi ancak zaman zaman pek beklenilen gibi olmayabiliyor.

Bir kadın viral olan bu akımı kocasıyla denemek istedi. Ancak adam, kadının tuhaf gülümsemesine biraz sinirlendi.

Bir kadın viral olan bu akımı kocasıyla denemek istedi. Ancak adam, kadının tuhaf gülümsemesine biraz sinirlendi.

Herkesin yaptığı gibi kocasının kendinde en sevdiği özellikleri sıralamasını isteyen kadın, ekrana saçma bir gülümseme ile baktı.

Herkesin yaptığı gibi kocasının kendinde en sevdiği özellikleri sıralamasını isteyen kadın, ekrana saçma bir gülümseme ile baktı.
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Adam o sırada "Çok iyi annesin ve fedakarsın" diyebildi. Ekranda yüzünü görünce kadına sinirlendi.

Adam o sırada "Çok iyi annesin ve fedakarsın" diyebildi. Ekranda yüzünü görünce kadına sinirlendi.

"Ne yapıyorsun garip garip?!" diyen adam düşündü ancak karısına başka özellik bulamadığını söyledi.

"Ne yapıyorsun garip garip?!" diyen adam düşündü ancak karısına başka özellik bulamadığını söyledi.

Sonunda ise patladı, "Çok çirkinsin. Düzelt o çirkin suratı" diye konuşan adama sosyal medyadan tepki geldi.

Sonunda ise patladı, "Çok çirkinsin. Düzelt o çirkin suratı" diye konuşan adama sosyal medyadan tepki geldi.

Önce o videoya bir bakalım👇🏻

Video kısa sürede popüler oldu. Kullanıcılardan adamın sözlerine tepki geldi.

Video kısa sürede popüler oldu. Kullanıcılardan adamın sözlerine tepki geldi.
twitter.com
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