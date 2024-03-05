Allah'la Konuştuğunu Söyleyen Kadının Açıklamaları Dumura Uğrattı!
Allah'la Konuştuğunu Söyleyen Kadının Açıklamaları Dumura Uğrattı!
TikTok'ta bir kullanıcı Allah'la konuştuğunu ve merak edilen soruların yanıtını aldığını videoda anlattı.
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TikTok'ta spiritüel enerji ve uyanış ile ilgili videolar çeken bir kadın son videosu ile gündem oldu.
Astral seyahatle gezinti yaptığını söyleyen kadın, videosunda Allah'la konuştuğunu iddia etti.
"Beni linçlemeyin, anlattıklarım gerçek" diyen kadın "Allah'a hepimizin merak ettiği o soruları sordum " diye konuştu.
Videoda Allah'ın kendi dilinden yanıt verdiğini söyleyen kadın, "Kuran-ı Kerim'de geçen ama kalbimin almadığı şeyleri sordum" dedi.
Açıklamasında "Allah'a çok eşlilik neden var?", "Köleliği neden kaldırmadın?" gibi sorular sorduğunu ve aldığı yanıtları paylaştı.
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