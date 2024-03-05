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Allah'la Konuştuğunu Söyleyen Kadının Açıklamaları Dumura Uğrattı!

Allah'la Konuştuğunu Söyleyen Kadının Açıklamaları Dumura Uğrattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 14:00

TikTok'ta bir kullanıcı Allah'la konuştuğunu ve merak edilen soruların yanıtını aldığını videoda anlattı.

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TikTok'ta spiritüel enerji ve uyanış ile ilgili videolar çeken bir kadın son videosu ile gündem oldu.

TikTok'ta spiritüel enerji ve uyanış ile ilgili videolar çeken bir kadın son videosu ile gündem oldu.

Astral seyahatle gezinti yaptığını söyleyen kadın, videosunda Allah'la konuştuğunu iddia etti.

Astral seyahatle gezinti yaptığını söyleyen kadın, videosunda Allah'la konuştuğunu iddia etti.

"Beni linçlemeyin, anlattıklarım gerçek" diyen kadın "Allah'a hepimizin merak ettiği o soruları sordum " diye konuştu.

"Beni linçlemeyin, anlattıklarım gerçek" diyen kadın "Allah'a hepimizin merak ettiği o soruları sordum " diye konuştu.

Videoda Allah'ın kendi dilinden yanıt verdiğini söyleyen kadın, "Kuran-ı Kerim'de geçen ama kalbimin almadığı şeyleri sordum" dedi.

Videoda Allah'ın kendi dilinden yanıt verdiğini söyleyen kadın, "Kuran-ı Kerim'de geçen ama kalbimin almadığı şeyleri sordum" dedi.

Açıklamasında "Allah'a çok eşlilik neden var?", "Köleliği neden kaldırmadın?" gibi sorular sorduğunu ve aldığı yanıtları paylaştı.

Açıklamasında "Allah'a çok eşlilik neden var?", "Köleliği neden kaldırmadın?" gibi sorular sorduğunu ve aldığı yanıtları paylaştı.
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İşte o video:

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