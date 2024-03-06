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Donald Trump'ın Astroloğu Michaela Astro 31 Mart Seçim Tahminlerini Paylaştı!

Donald Trump'ın Astroloğu Michaela Astro 31 Mart Seçim Tahminlerini Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 13:31

'Donald Trump'ın astroloğu' olarak ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde hangi adayın kazanacağına dair tahminlerini paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4KpLt9NFYz/
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Gökyüzünün gizemli ve büyüleyici dünyasının ünlü temsilcisi, astrolog Michaela Astro, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı öngörülerini bizlerle paylaştı.

Gökyüzünün gizemli ve büyüleyici dünyasının ünlü temsilcisi, astrolog Michaela Astro, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı öngörülerini bizlerle paylaştı.

Donald Trump'ın astroloğu olarak dünya çapında ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından zaman zaman tahminlerini paylaşıyor.

Donald Trump'ın astroloğu olarak dünya çapında ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından zaman zaman tahminlerini paylaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu, Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu aylar öncesinden açıklayan astrolog, bu yıl 31 Mart seçimlerini inceledi.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu, Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu aylar öncesinden açıklayan astrolog, bu yıl 31 Mart seçimlerini inceledi.

Astro yaptığı paylaşımda, yıldızlara dayalı analizler yaptığını ve Türkiye'nin dört bir yanında hangi partilerin ve adayların seçimlerde öne çıkacağını belirlemeye çalıştığını yazdı.

Astro yaptığı paylaşımda, yıldızlara dayalı analizler yaptığını ve Türkiye'nin dört bir yanında hangi partilerin ve adayların seçimlerde öne çıkacağını belirlemeye çalıştığını yazdı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi pek çok önemli merkezdeki adayların yıldız haritalarını inceleyerek, seçim sonuçlarına dair tahminlerde bulundu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi pek çok önemli merkezdeki adayların yıldız haritalarını inceleyerek, seçim sonuçlarına dair tahminlerde bulundu.
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Astro'nun yıldızlara dayanan öngörüleri, seçim sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceğine dair de değerli ipuçları verdi.

Astro'nun yıldızlara dayanan öngörüleri, seçim sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceğine dair de değerli ipuçları verdi.

Hangi şehirde hangi parti adayları ön planda olacak, kimler kazanacak? İşte Michaela Astro’nun astrolojiye dayalı seçim tahminleri, yıldızların dilinden Türkiye'nin siyasi geleceğine dair ipuçları...

Hangi şehirde hangi parti adayları ön planda olacak, kimler kazanacak? İşte Michaela Astro’nun astrolojiye dayalı seçim tahminleri, yıldızların dilinden Türkiye'nin siyasi geleceğine dair ipuçları...

1. Antalya'da seçim sonucu ne olacak...

1. Antalya'da seçim sonucu ne olacak...

'Antalya'da AK Parti'den Hakan Tütüncü aday. Kendisi İkizler burcu ve doğduğu gün Ay Kova burcundaydı. Antalya'da Muhittin Böcek, kendisinin Ayı Başak'ta Güneşi de Akrep'te' diyen astrolog, Antalya'nın belediye seçiminde Muhittin Böcek'in devam edeceğini açıkladı. Hatta seçimden kazançlı çıkacağını ve başarılı olacağını da ekledi.

2. Bursa'da seçim sonucu...

2. Bursa'da seçim sonucu...

'Alinur Aktaş, ön planda, başarısına başarı katacak' diyen astrolog, 'CHP’den Bursa'da Mustafa Bozbey aday gösterilmiş. Kendisinin Güneşi Oğlak, Venüsü Oğlak, Marsı Oğlak, mücadeleci. Ay burcu ise Boğa' dedi. 

Fakat kazananın Alinur Aktaş olacağını belirtti.

3. İstanbul'da yerel seçim sonuçlarından sürpriz çıkabilir!

3. İstanbul'da yerel seçim sonuçlarından sürpriz çıkabilir!

İstanbul'da Ak Parti adayı Murat Kurum ve CHP'de şu anda Ekrem İmamoğlu devam etmekte. ancak yönetim değişiyor' diyen astrolog sandıktan Kurum'un adının çıkacağını söyledi:

'Bu seçimleri İmamoğlu kaybedecek, Murat Kurum kazanacak ve Ekrem İmamoğlu'nun haritasına baktığımda kendisi İkizler burcu, Ay burcu Terazi. O gün de gezegen kombinasyonlarına baktığımda ve seçim gününü değerlendirdiğimde Güneş ile Ay arasında bir karşıt açı var. Bu açı kendisine haritasıyla birleştirdiğimde zorlanma, problem ve polemikler getirebilir.'

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Ünlü astroloğun Ankara ve İzmir gibi illerimizde de seçim tahminleri merakla bekleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Ünlü astroloğun Ankara ve İzmir gibi illerimizde de seçim tahminleri merakla bekleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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