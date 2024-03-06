Donald Trump'ın Astroloğu Michaela Astro 31 Mart Seçim Tahminlerini Paylaştı!
Donald Trump'ın Astroloğu Michaela Astro 31 Mart Seçim Tahminlerini Paylaştı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4KpLt9NFYz/
'Donald Trump'ın astroloğu' olarak ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde hangi adayın kazanacağına dair tahminlerini paylaştı.
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Gökyüzünün gizemli ve büyüleyici dünyasının ünlü temsilcisi, astrolog Michaela Astro, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı öngörülerini bizlerle paylaştı.
Donald Trump'ın astroloğu olarak dünya çapında ünlenen Michaela Astro, sosyal medya hesabından zaman zaman tahminlerini paylaşıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu, Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu aylar öncesinden açıklayan astrolog, bu yıl 31 Mart seçimlerini inceledi.
Astro yaptığı paylaşımda, yıldızlara dayalı analizler yaptığını ve Türkiye'nin dört bir yanında hangi partilerin ve adayların seçimlerde öne çıkacağını belirlemeye çalıştığını yazdı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi pek çok önemli merkezdeki adayların yıldız haritalarını inceleyerek, seçim sonuçlarına dair tahminlerde bulundu.
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Astro'nun yıldızlara dayanan öngörüleri, seçim sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceğine dair de değerli ipuçları verdi.
Hangi şehirde hangi parti adayları ön planda olacak, kimler kazanacak? İşte Michaela Astro’nun astrolojiye dayalı seçim tahminleri, yıldızların dilinden Türkiye'nin siyasi geleceğine dair ipuçları...
1. Antalya'da seçim sonucu ne olacak...
2. Bursa'da seçim sonucu...
3. İstanbul'da yerel seçim sonuçlarından sürpriz çıkabilir!
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Ünlü astroloğun Ankara ve İzmir gibi illerimizde de seçim tahminleri merakla bekleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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