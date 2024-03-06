Donald Trump'ın Astroloğu Michaela Astro 31 Mart Seçim Tahminlerini Paylaştı!

İstanbul'da Ak Parti adayı Murat Kurum ve CHP'de şu anda Ekrem İmamoğlu devam etmekte. ancak yönetim değişiyor' diyen astrolog sandıktan Kurum'un adının çıkacağını söyledi:

'Bu seçimleri İmamoğlu kaybedecek, Murat Kurum kazanacak ve Ekrem İmamoğlu'nun haritasına baktığımda kendisi İkizler burcu, Ay burcu Terazi. O gün de gezegen kombinasyonlarına baktığımda ve seçim gününü değerlendirdiğimde Güneş ile Ay arasında bir karşıt açı var. Bu açı kendisine haritasıyla birleştirdiğimde zorlanma, problem ve polemikler getirebilir.'