Seçimi Kaybeden Eski Muhtarın Mahalle Sakinlerine Yazdığı Tripli Mesaj Yürek Burktu!
Seçimi Kaybeden Eski Muhtarın Mahalle Sakinlerine Yazdığı Tripli Mesaj Yürek Burktu!
Türkiye 31 Mart günü sandıklara gitti, muhtarlar için de oylar kullanıldı. Seçimlerde aday olup kaybeden eski muhtarın sosyal medya hesabından mahalle sakinlerine sitemli mesajı gündem oldu.
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Türkiye, yeni dönem yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart günü sandıklara gitti. Seçmen o gün muhtarlar için de oylar kullanıldı.
X'da bir kullanıcının eski muhtar adayının paylaşımını yayınlaması dikkat çekti.
31 Mart'ta tekrar aday olup seçimi kaybeden eski muhtar mahallelisine dargındı. Yazdığı mesaj sitem doluydu.
Mahalle sakinlerine kendisini seçmedikleri için darılan eski muhtarın mesajı buruk tebessüm ettirdi. Kullanıcılardan yorum yağdı.
İşte eski muhtarın seçilmeyince yaptığı o paylaşım👇🏻
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Gülsek mi, ağlasak mı...
Bi' hüzünlendik yalan yok...
İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...
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