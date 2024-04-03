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Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na "Kimsin?" Diye Seslendiği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na "Kimsin?" Diye Seslendiği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 08:33

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Murat Kurum ile gerçekleştirdiği bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden televizyon sunucusu Buket Aydın, geçmişte yapmış olduğu bir yorumla sosyal medyanın gündemine tekrar oturdu.

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Televizyon sunucusu Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verme niyetinde olmadığını ifade etmişti.

Televizyon sunucusu Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verme niyetinde olmadığını ifade etmişti.

Aydın'ın bu açıklaması, sosyal medyada tartışma başlatmış ve farklı görüşlerin çatışmasına yol açmıştı.

Aydın'ın bu açıklaması, sosyal medyada tartışma başlatmış ve farklı görüşlerin çatışmasına yol açmıştı.

Seçimlerin ardından Aydın'ın geçmişte dile getirdiği başka yorumlar yeniden gündeme taşındı.

Seçimlerin ardından Aydın'ın geçmişte dile getirdiği başka yorumlar yeniden gündeme taşındı.

Bir süre önce özel hayatıyla ilgili konularla gündem yaratan sunucu, o dönemde şöyle demişti:

Bir süre önce özel hayatıyla ilgili konularla gündem yaratan sunucu, o dönemde şöyle demişti:

'Selçuk Bey'in İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir sen Ekrem imamoğlu'nu bu kadar mı yüceltiyorsun bu kadar mı önemli ve değerli bir kişilik? Ekrem İmamoğlu kim? Bir belediye başkanı...'

O anlar yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti:

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