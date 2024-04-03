Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na "Kimsin?" Diye Seslendiği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

'Selçuk Bey'in İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir sen Ekrem imamoğlu'nu bu kadar mı yüceltiyorsun bu kadar mı önemli ve değerli bir kişilik? Ekrem İmamoğlu kim? Bir belediye başkanı...'