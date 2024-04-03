Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na "Kimsin?" Diye Seslendiği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Murat Kurum ile gerçekleştirdiği bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden televizyon sunucusu Buket Aydın, geçmişte yapmış olduğu bir yorumla sosyal medyanın gündemine tekrar oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon sunucusu Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verme niyetinde olmadığını ifade etmişti.
Aydın'ın bu açıklaması, sosyal medyada tartışma başlatmış ve farklı görüşlerin çatışmasına yol açmıştı.
Seçimlerin ardından Aydın'ın geçmişte dile getirdiği başka yorumlar yeniden gündeme taşındı.
Bir süre önce özel hayatıyla ilgili konularla gündem yaratan sunucu, o dönemde şöyle demişti:
O anlar yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda