Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Seçim Coşkusunu Dizi Göndermeli Paylaşımları ile Yaşadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Seçim Coşkusunu Dizi Göndermeli Paylaşımları ile Yaşadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Müjde Evrim Alasya sosyal medya hesabından seçim sonrası kutlama paylaşımları yaptı. Hayranların editlediği videoları paylaşan ünlü oyuncu, seçim sonuçlarını böyle kutladı...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ını izleyenler bilir!
Hakim bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızları olan Kıvılcım, oldukça idealist bir anne.
Her ne kadar laf geçiremese de çocukları için eğitimde, sokakta ve hayatın her yerinde özgürlüğü savunuyor.
Kıvılcım'a hayat veren başarılı oyuncu Müjde Evrim Alasya'nın karakteri ile örtüştüğü bir yanı bu olabilir.
Geçirdiği laik ataklarla akıllara kazınan Kıvılcım, ünlü oyuncunun seçim coşkusuna adeta tercüme oldu.
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Evrim Alasya, sosyal medyada hayranlarının hazırladığı editlerle seçimi kutladı. Art arda yaptığı paylaşımlarla coştu.
Bir takipçisinin oy kullandığı yerden çektiği videoya "Oylar Kıvılcım Arslan'a" yazdığı paylaşımı hikayesinde paylaştı.
"Oyumuz sana Kıvılcım!"
Yetmedi başka bir evrende muhtar adayı seçildi. Dizide Ömer'e olan repliği "Ben düzen severim" ise sloganı seçildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz seçimde attığı tweet'i bir de Kıvılcım atmış olsun...
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İşte Kıvılcım'ın seçim coşkusu!
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