Dini Olarak Bilinçaltı Temizliği Yaptığını Söyleyen Kadın Hakkında Şok Detaylar!
Dini Olarak Bilinçaltı Temizliği Yaptığını Söyleyen Kadın Hakkında Şok Detaylar!
Kaynak: https://www.instagram.com/gelisim_dev...
'gelisim_devam_ediyor' kullanıcı adıyla Instagram üzerinden bilinçaltı temizliği yaptığını iddia eden kadının, kişilerden topladığı rakam ve konaklama için harcadığı ücret şok etti.
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Instagram hesabı "gelisim_devam_ediyor" üzerinden paylaşımlar yapan bir kadının danışanlarına verdiği seanslar dikkat çekti.
Dini öğretilere uygun, tasavvuf ışığında eğitim, dediği bilinçaltı temizleme işlemi yaptığını söyleyen kadın danışanlarına Telegram üzerinden ulaşıyor.
Onlarca kişinin katıldığı seminerlerinde katılımcılara, "Kocasıyla iletişimini düzeltmesi için ya da irade konusunda" eğitimler veriyor.
Kendisini 'uzman' olarak tanıtan kadının hizmet bedeli ise dudak uçuklatıyor.
X'da paylaşılan bilgilere göre, seansı 100 bin TL den bilinçaltı temizliği yaptığını iddia eden kadının konuşma yaptığı otel ücretinin 150 bin TL olduğu ortaya çıktı.
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Sosyal medyada konuşulan o video:
Dahası da var... Kendini uzman olarak tanıtan kadının Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımında, kişi başı ücretin 9 bin TL'den 4 bin 750'ye indirildiği görülüyor.
Paylaşımda bilinçaltı temizliğinden bir seans da yer alıyor.
Kadının Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlardan birkaçı:
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