Zafer Algöz Acı Haberi Duyurdu: Günler Önce Annesini Toprağa Vermişti, Babası Hayatını Kaybetti
Zafer Algöz Acı Haberi Duyurdu: Günler Önce Annesini Toprağa Vermişti, Babası Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz’ü toprağa vermişti. Ünlü isim, acı haberi duyurdu. Annesinin vefatının 24. gününde babası Cevdet Algöz yaşamını yitirdi.
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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz'ün vefat haberini duyurmuştu.
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Zafer Algöz'ü, annesinin cenazesinde yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde acı haberi duyurdu.
Zafer Algöz, annesinin vefatının ardından babasının da hayatını kaybettiğini paylaştı. Ünlü oyuncunun anne ve babası, 24 gün arayla hayatlarını kaybetti.
"65 yıllık aşıklar Cennette buluştular."
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