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Zafer Algöz Acı Haberi Duyurdu: Günler Önce Annesini Toprağa Vermişti, Babası Hayatını Kaybetti

Zafer Algöz Acı Haberi Duyurdu: Günler Önce Annesini Toprağa Vermişti, Babası Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 09:53

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz’ü toprağa vermişti. Ünlü isim, acı haberi duyurdu. Annesinin vefatının 24. gününde babası Cevdet Algöz yaşamını yitirdi.

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz'ün vefat haberini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz'ün vefat haberini duyurmuştu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Güner Algöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmişti.

Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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twitter.com

Zafer Algöz'ü, annesinin cenazesinde yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde acı haberi duyurdu.

Zafer Algöz'ü, annesinin cenazesinde yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde acı haberi duyurdu.

Zafer Algöz, annesinin vefatının ardından babasının da hayatını kaybettiğini paylaştı. Ünlü oyuncunun anne ve babası, 24 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Zafer Algöz, annesinin vefatının ardından babasının da hayatını kaybettiğini paylaştı. Ünlü oyuncunun anne ve babası, 24 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Zafer Algöz, acı haberi ise sosyal medya hesabından duyurdu. Anne ve babasının aşk dolu pozlarını paylaşan Algöz, yazdığı notla da duygulandırdı.

"65 yıllık aşıklar Cennette buluştular."

"65 yıllık aşıklar Cennette buluştular."

Başımız sağ olsun…Sevgili Annemiz’in ardından 24 gün sonra Babamız Cevdet Algözü de kaybettik…65 yıllık aşıklar Cennette buluştular...Cekko Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz.

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