Aşkalarına İmrenerek Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Çiftinin İlişkisi Evlilik Yoluna Girmiş!
Aşkalarına İmrenerek Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Çiftinin İlişkisi Evlilik Yoluna Girmiş!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çifti, son gittikleri tatil paylaşımlarıyla epey konuşuldu. İlişkilerinde her şey yolunda giden çiftin Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; evlilik yoluna girdiği iddialar arasında yer aldı.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti, son dönemin popüler çiftleri arasında yer almaya devam ediyor.
Aşklarıyla sosyal medyayı adeta kasıp kavuran çift, birbirinden güzel kareleriyle de dillerden düşmek bilmiyor.
Sibil Çetinkaya başlarda her ne kadar sevgilisinin yüzünü göstermese de kısa sürede herkes tarafından imrenilerek bakılan bir çift haline geldi.
Son dönemde ise gittikleri tatillerden yaptıkları birbirinden güzel ve aşk dolu paylaşımlar ile ilgi odağı olmayı başardılar.
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen çift, ayaküstü sorulan 'Aşk nasıl gidiyor' sorusuna "Her şey yolunda. Aşk çok güzel. İşler de devam ediyor" diyerek yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çiftin mutlu giden ilişkilerinin yanı sıra evlilik yolunda oldukları da kulislerde konuşulmaya başlandı.
Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; çift ilişkilerini biraz daha ileriye taşımak istediği ve aile arasında evlilik konuştukları da iddialar arasında yer aldı.
Siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda