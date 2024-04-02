Aşkalarına İmrenerek Bakılan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Çiftinin İlişkisi Evlilik Yoluna Girmiş!

Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çifti, son gittikleri tatil paylaşımlarıyla epey konuşuldu. İlişkilerinde her şey yolunda giden çiftin Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; evlilik yoluna girdiği iddialar arasında yer aldı.

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