'Önce Askere Gitsin' Demişti! Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a Sert Yanıt Geldi!
'Önce Askere Gitsin' Demişti! Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a Sert Yanıt Geldi!
Yerel seçimlerde İstanbul'u Murat Kurum'un kazanacağını iddia eden Hakan Ural'ın seçim tahmini tutmayınca sosyal medyada gündem oldu. Özgür Demirtaş da Hakan Ural'a 'Önce askere gitsin' deyince Ural'dan yanıt gecikmedi.
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Sunucusu olduğu televizyon programında gerek siyasi gerekse magazinel yorumlarıyla gündem olan Hakan Ural, yerel seçimlerle ilgili tahminini paylaşmıştı.
Ural, "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak" demişti.
Özgür Demirtaş da siyasi analizi tutmayan Hakan Ural'la "Önce askere gitsin" diyerek dalga geçmişti.
Hakan Ural da bu yorumun üzerine Özgür Demirtaş'a cevap verdi. Ural "Ben askerliğimi Halıcıoğlu Askerlik Şubesinden sülüsümü ve yol iznimi alarak acemi birliği Hatay Serinyol'a teslim bizzat oldum" dedi.
"Google'a girip resimleri görebilirsiniz! Usta birliğim olan Van'da 18 ay jandarma olarak tamamlayıp teskeremi aldım. Bunlar belgeli açık, kimse asla zorla beni askere almadı. Sağlık raporum askerden sonra soruşturuldu. Derdiniz askerlik filan değil, sizin derdiniz benim siyasi görüşüm halkta olan karşılığımı itibarsızlaştırmak için en iyi yaptığınız şey olan algı yaratıp linç etmek, kin kusmak, hakaret etmek. Önemli değil, alıştım artık. Hepinizin canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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