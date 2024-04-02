'Önce Askere Gitsin' Demişti! Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a Sert Yanıt Geldi!

Yerel seçimlerde İstanbul'u Murat Kurum'un kazanacağını iddia eden Hakan Ural'ın seçim tahmini tutmayınca sosyal medyada gündem oldu. Özgür Demirtaş da Hakan Ural'a 'Önce askere gitsin' deyince Ural'dan yanıt gecikmedi.