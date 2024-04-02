Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'dan İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü İtirafı
Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'dan İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü İtirafı
Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı olarak hafızalarımızda yer edinen usta oyuncu Güven Hokna, Aramızda Kalmasın programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü hakkında söyledikleriyse epey dikkat çekti.
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Yıllar boyunca sayısız işte yer almış olan usta oyuncu Güven Hokna, hepimizin tanıdığı bir isim.
Avrupa Yakası'nın Melahat'i, Kurtlar Vadisi'nin Nergis Karahanlı'sı olsa da hepimiz için hala Hayriye Hanım olan Hokna, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.
Bir de geçtiğimiz yıla sinema filmi sığdıran Güven Hokna'yı yeni projelerde görmesek de bir dönem siyasete atıldığını görmüştük.
Hoka son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni tarzı ile sosyal medyaya resmen damgasını vurmuş ve herkesi şoke etmişti.
Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın'ın konuğu olan Güven Hokna, bir süre gündemi epey meşgul eden İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu.
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Hazar Ergüçlü hakkında düşüncelerini dile getiren 78 yaşındaki usta oyuncu Güven Hokna, "Ona ne yapacağını söylemenize gerek yok" diyerek övgü dolu itiraflarda bulundu.
Güven Hokna, Hazar Ergüçlü için "Kusursuz." dedi.
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