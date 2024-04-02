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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'dan İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü İtirafı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'dan İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü İtirafı

İnci Taneleri
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 10:00

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı olarak hafızalarımızda yer edinen usta oyuncu Güven Hokna, Aramızda Kalmasın programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü hakkında söyledikleriyse epey dikkat çekti.

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Yıllar boyunca sayısız işte yer almış olan usta oyuncu Güven Hokna, hepimizin tanıdığı bir isim.

Yıllar boyunca sayısız işte yer almış olan usta oyuncu Güven Hokna, hepimizin tanıdığı bir isim.

78 yaşındaki usta oyuncu her ne kadar sayısız işte rol almış olsa da büyük bir çoğumuzun aklında Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye Hanım karakteriyle yer ediniyor. Unutulmaz 'Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey' repliğini hala kullanmaya devam ediyoruz elbette.

Avrupa Yakası'nın Melahat'i, Kurtlar Vadisi'nin Nergis Karahanlı'sı olsa da hepimiz için hala Hayriye Hanım olan Hokna, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Avrupa Yakası'nın Melahat'i, Kurtlar Vadisi'nin Nergis Karahanlı'sı olsa da hepimiz için hala Hayriye Hanım olan Hokna, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Kendisini son olarak Hercai dizisinde Şükran Anneanne olarak izlemiştik. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizinin 24. bölümünde ekibe dahil olan Hokna, 64. bölüme kadar dizide yer almaya devam etmişti.

Bir de geçtiğimiz yıla sinema filmi sığdıran Güven Hokna'yı yeni projelerde görmesek de bir dönem siyasete atıldığını görmüştük.

Bir de geçtiğimiz yıla sinema filmi sığdıran Güven Hokna'yı yeni projelerde görmesek de bir dönem siyasete atıldığını görmüştük.

2019'da yerel seçimlerde İstanbul Üsküdar'dan Demokratik Sol Parti (DSP) belediye başkan adayı olmuştu kendisi.

Hoka son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni tarzı ile sosyal medyaya resmen damgasını vurmuş ve herkesi şoke etmişti.

Hoka son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni tarzı ile sosyal medyaya resmen damgasını vurmuş ve herkesi şoke etmişti.

Bambaşka biri gibi gözüken ve enteresan bir tarzda olan Güven Hokna, Aysel Gürel'e benzetilmiş ve bunun bir proje olabileceğini düşündürtmüştü.

Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın'ın konuğu olan Güven Hokna, bir süre gündemi epey meşgul eden İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu.

Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın'ın konuğu olan Güven Hokna, bir süre gündemi epey meşgul eden İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber dansıyla tüm sosyal medyayı etkisi altına alan, herkesin konuştuğu İnci Taneleri'ni elbette Hokna da izlemiş.

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Hazar Ergüçlü hakkında düşüncelerini dile getiren 78 yaşındaki usta oyuncu Güven Hokna, "Ona ne yapacağını söylemenize gerek yok" diyerek övgü dolu itiraflarda bulundu.

Hazar Ergüçlü hakkında düşüncelerini dile getiren 78 yaşındaki usta oyuncu Güven Hokna, "Ona ne yapacağını söylemenize gerek yok" diyerek övgü dolu itiraflarda bulundu.

'Hazar Ergüçlü’ye ne yapacağını söylemenize gerek yok, o ne oynayacağını bilir.'

Güven Hokna, Hazar Ergüçlü için "Kusursuz." dedi.

Güven Hokna, Hazar Ergüçlü için "Kusursuz." dedi.

'Hiç kusursuz, çok beğeniyorum.'

Güven Hokna'nın Yaprak Dökümü itiraflarını kaçırdıysanız:

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