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Aydilge'den Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyat Olacağını Duyurup Dua İstedi

Aydilge'den Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyat Olacağını Duyurup Dua İstedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 08:59

Sahnede bitmek bilmeyen enerjisi ve eğlenceli karakteriyle tanınan şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat olacağını duyurdu. Kendisini sevenlerden dua isteyen Aydilge herkesi endişelendirdi.

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Aydilge'yi yıllardır bitmek tükenmek bitmeyen enerjisi ve eğlenceli şarkılarıyla tanıyoruz.

Aydilge'yi yıllardır bitmek tükenmek bitmeyen enerjisi ve eğlenceli şarkılarıyla tanıyoruz.

Popüler romantik komedi dizilerinin, dizi müziklerini üstlenen ve bu konuda oldukça başarılı olan Aydilge, 'Hayat Şaşırtır' ve 'Aşka Gel' gibi parçalarıyla bir dönem herkesin dilinde gezmişti.

Hatta kendisinin şarkı yaptığı dizilerin tuttuğuna dair bir rivayet vardı.

Hatta kendisinin şarkı yaptığı dizilerin tuttuğuna dair bir rivayet vardı.

44 yaşındaki şarkıcı enerjik hayatı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Diğer bir yandan 2018 yılında dünyaevine girdiği eşi Utku Barış Andaç'la olan ilişkisine de herkes imrenir gözlerle bakıyor.

Her ne kadar kendisini şarkılarıyla tanıyor olsak da, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla epey gündeme geliyor.

Her ne kadar kendisini şarkılarıyla tanıyor olsak da, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla epey gündeme geliyor.

Gündemi yakından takip eden ve tepki verdiği konular hakkında düşüncelerini video çekerek kendi sosyal medya hesabında yayınlayan Aydilge, çoğu zaman hareketleri ve sözleriyle viral oluyor.

İçi içine sığmayan ve konserlerinde de hop oturup hop kalkan, enerjisini bir şekilde atmaya çalışan Aydilge'nin meşhur zıplama dansını belki biliyorsunuzdur.

İçi içine sığmayan ve konserlerinde de hop oturup hop kalkan, enerjisini bir şekilde atmaya çalışan Aydilge'nin meşhur zıplama dansını belki biliyorsunuzdur.

Bu zıplamaları bu sefer ünlü şarkıcıyı hastanelik etti.

Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle acil ameliyata alınacağını paylaştı.

Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle acil ameliyata alınacağını paylaştı.

Hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, sevenlerinden dua istedi.

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"Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen."

"Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen."

Aydilge'nin ameliyat olacağını duyurduğu o anlar:

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