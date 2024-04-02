Aydilge'den Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyat Olacağını Duyurup Dua İstedi
Aydilge'den Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyat Olacağını Duyurup Dua İstedi
Sahnede bitmek bilmeyen enerjisi ve eğlenceli karakteriyle tanınan şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat olacağını duyurdu. Kendisini sevenlerden dua isteyen Aydilge herkesi endişelendirdi.
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Aydilge'yi yıllardır bitmek tükenmek bitmeyen enerjisi ve eğlenceli şarkılarıyla tanıyoruz.
Hatta kendisinin şarkı yaptığı dizilerin tuttuğuna dair bir rivayet vardı.
Her ne kadar kendisini şarkılarıyla tanıyor olsak da, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla epey gündeme geliyor.
İçi içine sığmayan ve konserlerinde de hop oturup hop kalkan, enerjisini bir şekilde atmaya çalışan Aydilge'nin meşhur zıplama dansını belki biliyorsunuzdur.
Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle acil ameliyata alınacağını paylaştı.
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"Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen."
Aydilge'nin ameliyat olacağını duyurduğu o anlar:
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