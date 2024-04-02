Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Seren Serengil, Ekrem İmamoğlu Kazandıktan Sonra Paylaşım Yapan Ünlülere Sinirlenerek Laf Soktu

Seren Serengil, Ekrem İmamoğlu Kazandıktan Sonra Paylaşım Yapan Ünlülere Sinirlenerek Laf Soktu

Seren Serengil Ekrem İmamoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 11:02

31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrası gündemi, sosyal medyayı meşgul etmeye devam ediyor. Bu süreçlerde özellikle ünlülerin siyasiler hakkında yaptıkları yorumlar oldukça ilgi çekmişti. Seçimin ardından Murat Kurum'a gönderme yapan Seren Serengil, bu sefer de Ekrem İmamoğlu'yla fotoğraf paylaşmaya başlayanları topa tuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Uzun süre boyunca Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve gündemi hem magazinsel hem siyasi anlamda takip edden Seren Serengil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Uzun süre boyunca Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve gündemi hem magazinsel hem siyasi anlamda takip edden Seren Serengil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekran önünde yer almasa da sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ve söyledikleri oldukça dikkat çeken Serengil, 31 Mart seçimlerinde de adından söz ettirmişti.

Oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyen Seren Serengil, açıklama olarak "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." demişti.

Oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyen Seren Serengil, açıklama olarak "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." demişti.

'İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim.'

Ardından Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu sözlerinin yer aldığı videoyu izlemiş ve "yazık" tepkisini vermişti.

Ardından Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu sözlerinin yer aldığı videoyu izlemiş ve "yazık" tepkisini vermişti.

'Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum.'

Seren Serengil ise kendisine söylediklerini görüp, sonuçlar açıklandıktan sonra "Seçimler savaş değil." diyen Sinan Akçıl'a öfke kusmuştu.

Seren Serengil ise kendisine söylediklerini görüp, sonuçlar açıklandıktan sonra "Seçimler savaş değil." diyen Sinan Akçıl'a öfke kusmuştu.

'Ya ne dönek bi' adamsın, düne kadar Kurum diyordun, ben Ekrem Bey'i destekliyorum diye 'acıyorum bu kıza' diyordun.'

Üstüne bir de seçimin ardından Murat Kurum'a göndermeli paylaşımlar yapmıştı.

Üstüne bir de seçimin ardından Murat Kurum'a göndermeli paylaşımlar yapmıştı.

'Hayvanlara zulmettiniz ya, bu sonucun en büyük sebebi budur. Hayvanlar orada hayvanseverler burada, ama siz artık yoksunuz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seren Serengil'in bir sonraki hedefi ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'yla pozlarını yayınlamaya başlayan ünlüler oldu.

Seren Serengil'in bir sonraki hedefi ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'yla pozlarını yayınlamaya başlayan ünlüler oldu.

Sosyal medya üzerinden tebrik ve kutlama mesajı yayınlayan ünlülerin yanı sıra, Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaşan çok isim vardı. Zeynep Bastık ve Nilgün Belgün de bu isimler arasındaydı.

Seren Serengil ise yaptığı paylaşımla adeta "Bu zamana kadar nerelerdeydiniz?" mesajı verdi.

Seren Serengil ise yaptığı paylaşımla adeta "Bu zamana kadar nerelerdeydiniz?" mesajı verdi.

'Bakıyorum herkes Ekrem Bey ile fotoğraflarını paylaşmaya başlamış ne güzel keşke birkaç gün önce de paylaşsaydınız neyse buna da şükür.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?