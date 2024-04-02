Seren Serengil, Ekrem İmamoğlu Kazandıktan Sonra Paylaşım Yapan Ünlülere Sinirlenerek Laf Soktu
Seren Serengil, Ekrem İmamoğlu Kazandıktan Sonra Paylaşım Yapan Ünlülere Sinirlenerek Laf Soktu
31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrası gündemi, sosyal medyayı meşgul etmeye devam ediyor. Bu süreçlerde özellikle ünlülerin siyasiler hakkında yaptıkları yorumlar oldukça ilgi çekmişti. Seçimin ardından Murat Kurum'a gönderme yapan Seren Serengil, bu sefer de Ekrem İmamoğlu'yla fotoğraf paylaşmaya başlayanları topa tuttu.
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Uzun süre boyunca Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve gündemi hem magazinsel hem siyasi anlamda takip edden Seren Serengil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyen Seren Serengil, açıklama olarak "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." demişti.
Ardından Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu sözlerinin yer aldığı videoyu izlemiş ve "yazık" tepkisini vermişti.
Seren Serengil ise kendisine söylediklerini görüp, sonuçlar açıklandıktan sonra "Seçimler savaş değil." diyen Sinan Akçıl'a öfke kusmuştu.
Üstüne bir de seçimin ardından Murat Kurum'a göndermeli paylaşımlar yapmıştı.
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Seren Serengil'in bir sonraki hedefi ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'yla pozlarını yayınlamaya başlayan ünlüler oldu.
Seren Serengil ise yaptığı paylaşımla adeta "Bu zamana kadar nerelerdeydiniz?" mesajı verdi.
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