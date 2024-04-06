Mabel Matiz, Megastar Tarkan'la Düet Müjdesini Duyurunca Kullanıcılar Bayram Etmeye Başladı!
Mabel Matiz, Megastar Tarkan'la Düet Müjdesini Duyurunca Kullanıcılar Bayram Etmeye Başladı!
Zeynep Bastık'a verdiği, söz ve müziği kendisine ait olan 'Lan' şarkısıyla bir süredir ortalığı kasıp kavuran Mabel Matiz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz'in Tarkan'la düet yapma açıklaması da sosyal medya kullanıcılarına bayram ettirdi.
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Müzik dünyasının en çok konuşulan şarkıcılarından olan Mabel Matiz, büyülü sesi ve yüreğe dokunan şarkı sözleriyle duygularımıza tercüman oluyor.
Yakın dönemde müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Numaracı" ve "Düldül" şarkıları ise dillere pelesenk olmuş durumda.
Her parçasıyla ilgi odağı olmayı başaran, hangi şehir olduğu farketmeksizin konser biletleri yok satan ünlü şarkıcı, son günlerde sıkça gündemimizde yer alıyor.
Bunun en büyük nedeni de; sözü ve müziği kendisine ait olan "Lan" şarkısını Zeynep Bastık'a vermiş olması. Bastık'ı tarihe geçiren parça Mabel'in sevenlerini biraz kızdırmış, "Neden sen söylemedin?" yorumları yağmıştı.
Kendine has giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da mercek altına alınan ünlü şarkıcı, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını görünce yaptığı kalça danslı paylaşımıyla tam puan almıştı.
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Mabel Matiz geçtiğimiz gün Saba Tümer'in YouTube kanalının konuğu oldu. Birbirinden samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcıya “En çok kiminle sahne ya da düet yapmak istersin?” sorusu geldi.
Ülkenin bir diğer güçlü sesi olan Megastar Tarkan'ın adını veren Matiz, "Tarkan'ımla bir şeyler yapmayı çok istiyorum, birlikte bir şarkı söylemek. Niyetimiz var, henüz şarkıya karar veremedik." sözleriyle hepimizi çok heyecanlandırdı.
İki dev isim Tarkan ve Mabel Matiz'in düet yapıp konser verme durumunu duyanlar sosyal medyayı kasıp kavurdu diyebiliriz...
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