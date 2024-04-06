Mabel Matiz, Megastar Tarkan'la Düet Müjdesini Duyurunca Kullanıcılar Bayram Etmeye Başladı!

Zeynep Bastık'a verdiği, söz ve müziği kendisine ait olan 'Lan' şarkısıyla bir süredir ortalığı kasıp kavuran Mabel Matiz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz'in Tarkan'la düet yapma açıklaması da sosyal medya kullanıcılarına bayram ettirdi.