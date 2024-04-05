Düet mi Geliyor? Mabel Matiz'den Megastar Tarkan Hakkında Bomba İtiraf!
Düet mi Geliyor? Mabel Matiz'den Megastar Tarkan Hakkında Bomba İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QPMtB...
Yaptığı her şarkı gündem olan Mabel Matiz, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Saba Tümer'in 'Kiminle düet yapmak istiyorsun?' sorusuna yanıt veren Mabel Matiz, Tarkan hakkında bomba bir haber verdi.
KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube
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Yaptığı her şarkı dillere pelesenk olan Mabel Matiz, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu.
Saba Tümer'in tüm sorularına cesurca yanıt veren Mabel Matiz, kendisine yöneltilen “En çok kiminle sahne ya da düet yapmak istersin” sorusuna bomba bir yanıt verdi.
En çok düet yapmak istediği kişi olarak Megastar Tarkan'ın ismini veren Mabel Matiz, ayrıca bomba bir haber de verdi.
“Türkiye’den Tarkan’ımla bir şey yapmayı çok istiyorum, birlikte bir şarkı söylemek. Harika bir insan, harika bir enerji..."
"Konuşuyoruz da, bir iki yıldır tanışıyoruz. Niyetimiz var, henüz şarkıya karar veremedik. Doğru şarkıyı bulduğumuzda bunu yapacağız.”
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