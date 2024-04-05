Düet mi Geliyor? Mabel Matiz'den Megastar Tarkan Hakkında Bomba İtiraf!

Yaptığı her şarkı gündem olan Mabel Matiz, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Saba Tümer'in 'Kiminle düet yapmak istiyorsun?' sorusuna yanıt veren Mabel Matiz, Tarkan hakkında bomba bir haber verdi.

KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube