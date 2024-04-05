"Kendimi Gördüm" Survivor Mustafa Kemal'den Poyraz'ın Elenmesine Tepki!

Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı ve şampiyonluk için en büyük adaylardan Poyraz elendi. Düelloda kötü performans sergileyen Poyraz'ın elenmesi herkesi şaşırtırken, eski yarışmacılardan Mustafa Kemal bu duruma sessiz kalamadı.