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"Kendimi Gördüm" Survivor Mustafa Kemal'den Poyraz'ın Elenmesine Tepki!

"Kendimi Gördüm" Survivor Mustafa Kemal'den Poyraz'ın Elenmesine Tepki!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:45

Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı ve şampiyonluk için en büyük adaylardan Poyraz elendi. Düelloda kötü performans sergileyen Poyraz'ın elenmesi herkesi şaşırtırken, eski yarışmacılardan Mustafa Kemal bu duruma sessiz kalamadı.

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Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi şoke eden anlar yaşandı ve en iddialı yarışmacılardan Poyraz yarışmaya veda etti.

Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi şoke eden anlar yaşandı ve en iddialı yarışmacılardan Poyraz yarışmaya veda etti.

Düelloda kendisini ispatlamak için arkadaşına kendisini yazdıran Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek Survivor'a veda ederken, sosyal medyadan pek çok tepki geldi.

Düelloda kendisini ispatlamak için arkadaşına kendisini yazdıran Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek Survivor'a veda ederken, sosyal medyadan pek çok tepki geldi.

Hatta burada bahsetmiştik:

Olay olan elenmeye tepkiler devam ederken bir yorum da elenen yarışmacılardan Mustafa Kemal'den geldi.

Olay olan elenmeye tepkiler devam ederken bir yorum da elenen yarışmacılardan Mustafa Kemal'den geldi.

Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Mustafa Kemal, Poyraz'da kendisini gördüğünü ve Survivor'ın en iyi yarışmacıları küstürdüğünü belirtti.

Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Mustafa Kemal, Poyraz'da kendisini gördüğünü ve Survivor'ın en iyi yarışmacıları küstürdüğünü belirtti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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