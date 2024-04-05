Hande Erçel ve Burak Deniz'in Konuk Olacağı Çarkıfelek'ten İlk Görseller Geldi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek yarışmasına Burak Deniz ve Hande Erçel'in konuk olacağı söylentileri ortalarda dolaşırken, sunucu Cem Davran'da bu konuda garanti vermişti. Sonunda beklenen an geldi ve Hande Erçel, Çarkıfelek stüdyosunda görüldü.