Hande Erçel ve Burak Deniz'in Konuk Olacağı Çarkıfelek'ten İlk Görseller Geldi!
Hande Erçel ve Burak Deniz'in Konuk Olacağı Çarkıfelek'ten İlk Görseller Geldi!
TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek yarışmasına Burak Deniz ve Hande Erçel'in konuk olacağı söylentileri ortalarda dolaşırken, sunucu Cem Davran'da bu konuda garanti vermişti. Sonunda beklenen an geldi ve Hande Erçel, Çarkıfelek stüdyosunda görüldü.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek, Cem Davran'ın sunumuyla ekran yolculuğuna devam ederken, Davran'ın İki Yabancı dizisindeki partnerleri Burak Deniz ve Hande Erçel'le ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
Hande Erçel ve Burak Deniz'in Çarkıfelek'te yarışacağı dedikoduları ortalıkta dolaşırken, Cem Davran'dan bu konuda bir açıklama da gelmişti.
Instagram hesabına gelen bir soruya Hande Erçel ve Burak Deniz'in konuk olacağı yanıtını veren Cem Davran hayranları heyecanlandırırken, bu bölümün ne zaman çekileceği merak konusu olmuştu.
Çarkıfelek'in sürprizli bölümü sabırla beklenirken, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar beklenen günün geldiğini duyurdu.
Hande Erçel, Burak Deniz ve Celil Nalçakan'ın konuk olduğu Çarkıfelek bölümünün Bayram Özel şeklinde yayınlanacağı duyurulurken, kamera arkasından görseller paylaşıldı.
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