Kendi Hareketiyle Yolladı: Düelloda Poyraz'ı 5-0 Yenen Sercan'dan "Paket" Göndermesi!

Survivor All Star'ın son düellosunda resmen şoke olduk. Poyraz, Özgür, Sercan ve Hakan'ın yarıştığı gecede potaya kendi isteğiyle giren Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilip yarışmaya veda ederken, Sercan'ın 5-0 yendikten sonra Poyraz'ı kendi tarzıyla 'paket' etmesi gündem oldu.