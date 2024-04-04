Kendi Hareketiyle Yolladı: Düelloda Poyraz'ı 5-0 Yenen Sercan'dan "Paket" Göndermesi!
Kendi Hareketiyle Yolladı: Düelloda Poyraz'ı 5-0 Yenen Sercan'dan "Paket" Göndermesi!
Survivor All Star'ın son düellosunda resmen şoke olduk. Poyraz, Özgür, Sercan ve Hakan'ın yarıştığı gecede potaya kendi isteğiyle giren Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilip yarışmaya veda ederken, Sercan'ın 5-0 yendikten sonra Poyraz'ı kendi tarzıyla 'paket' etmesi gündem oldu.
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Heyecanın giderek tırmandığı Survivor All Star'ın son düellosu bugüne kadar izlediğimiz en şaşırtıcı düello oldu.
Yarışmanın en popüler isimlerinden Poyraz'ın kendi rızasıyla gittiği düelloda performansı inanılamayacak kadar kötü olunca elenmesi de kaçınılmaz oldu.
En büyük şampiyon adaylarından Yiğit Poyraz önce Sercan ardından da Hakan'a yenilip Survivor'a veda eden isim olurken, bu gecenin en unutulmaz anı Sercan'ın yaptığı hareket oldu.
Yarışmanın başından beri rakiplerini "paket" yapıp yollayacağını belirten Poyraz girdiği ilk düelloda yarışmaya veda ederken, kendisini 5-0 yenen Sercan buna ithafta bulunan bir harekete imza attı.
Poyraz'ı 5-0 yendikten sonra onun meşhur hareketini yapıp "Paket" diye bağıran Sercan resmen geceye damga vuran isim oldu.
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İşte o anlar:
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