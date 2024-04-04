İnanılmaz Düello: Survivor'da Hangi Şampiyonluk Adayı Elendi?
İnanılmaz Düello: Survivor'da Hangi Şampiyonluk Adayı Elendi?
Survivor All Star'da bugüne kadarki en ilginç eleme yarışlarından biri gerçekleşti. Özgür, Sercan, Hakan ve Poyraz'ın aday olduğu Survivor'da kim elendi?
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Geçtiğimiz hafta Aysu'nun elenmesinin ardından Survivor All Star'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım oldu ve ilk eleme adayı olarak Hakan belirlendi.
İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım'ın belirlediği aday Sercan oldu.
"Hakan kendi potasını belirledi" söylentilerine sebep olan bir eleme potası oluşurken, üçüncü eleme adayı da şaşırtıcı bir şekilde Poyraz oldu.
Son eleme adayı da yarışmanın favori görülen isimlerinden Özgür oldu.
Hakan ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Özgür olurken;
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Poyraz ve Sercan arasındaki ilk tur düellosunda galip gelen Sercan oldu.
Elenen ismin Mavi takımdan olacağının kesinleşmesiyle birlikte final düellosunda Hakan ve Poyraz elenmemek üzere yarıştılar.
Yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu!
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