Survivor'da Aşk Üçgeni Krize Yol Açmıştı: Mert Öcal ve Sude Burcu Sonunda Evleniyor!
Survivor'da Aşk Üçgeni Krize Yol Açmıştı: Mert Öcal ve Sude Burcu Sonunda Evleniyor!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/sur...
2022 yılında katıldıkları Survivor'da birbirlerine karşı ilgileri gün yüzüne çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmanın ardından aile arasında yapılan törenle nişanlanmışlardı. Yarışma sırasında 'üçlü aşk krizi' yaşatan ikiliden güzel haber geldi!
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Oyuncu Mert Öcal ve tekvandocu Sude Burcu arasındaki aşk 2022 yılında katıldıkları Survivor'da başlamıştı.
Ancak ikilinin arasındaki ilişki Nisa'nın söylediği sözler sebebiyle bir krize yol açmıştı. Çünkü Nisa, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu Sude'ye söylemişti!
Nisa'nın Sude'ye, Mert'in eski Survivor yarışmacısı olan Makbule'yle ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından Sude, Nisa'ya sert çıkmış ve Mert'e güvendiğini söylemişti.
Yarışmanın ardından ilişkilerini sürdüren Mert ve Sude, kısa bir süre sonra da evlilik kararı almışlardı.
İzmir'de 1,5 yıl önce nişanlanan ikilinin ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu.
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Vadistanbul'da birlikte görülen ikiliden Mert Öcal, önümüzdeki yaz evleneceklerini açıkladı!
"Düğün hazırlıkları cidden çok zor, 'tatlı telaş' diyebiliriz. Yaklaşan büyük gün için her detayı özenle planlıyoruz" diyen Öcal heyecanını dile getirdi.
Ayrıca 'İlk Göktürk' filminin çekimleri için Kayseri-İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyleyen Öcal, "Detayları çekimler bittikten sonra konuşuruz" dedi.
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