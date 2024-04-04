Survivor'da Aşk Üçgeni Krize Yol Açmıştı: Mert Öcal ve Sude Burcu Sonunda Evleniyor!

2022 yılında katıldıkları Survivor'da birbirlerine karşı ilgileri gün yüzüne çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmanın ardından aile arasında yapılan törenle nişanlanmışlardı. Yarışma sırasında 'üçlü aşk krizi' yaşatan ikiliden güzel haber geldi!