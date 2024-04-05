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Şaşırtan Karar: TRT'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor!

Şaşırtan Karar: TRT'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor!

TRT yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 17:47

Yayın dönemi sona ererken kanallar final haberlerini duyurmaya başladı. Bunlardan biri de TRT'den geldi. TRT 1'in sevilen dizisi ani final kararıyla herkesi şaşırttı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Yayın dönemi yavaş yavaş sona ererken, TRT 1 yayında olan dizileri için kararlar almaya başladı.

Yayın dönemi yavaş yavaş sona ererken, TRT 1 yayında olan dizileri için kararlar almaya başladı.

Şu an Teşkilat, Gönül Dağı, Kül Masalı, Bir Sevdadır, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kara Ağaç Destanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerini yayınlayan kanal reytinglerde iyi bir seyir izlerken, bir dizi için ani final kararı verildi.

Şu an Teşkilat, Gönül Dağı, Kül Masalı, Bir Sevdadır, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kara Ağaç Destanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerini yayınlayan kanal reytinglerde iyi bir seyir izlerken, bir dizi için ani final kararı verildi.

O dizi ise henüz birkaç haftadır yayında olan Kül Masalı!

O dizi ise henüz birkaç haftadır yayında olan Kül Masalı!

Şubat ayında yayın hayatına başlayan Kül Masalı farklı hikâyesine rağmen beklenen başarıyı sağlayamamıştı.

Şubat ayında yayın hayatına başlayan Kül Masalı farklı hikâyesine rağmen beklenen başarıyı sağlayamamıştı.

2. sezonu ekrana gelecek mi merak edilen Kül Masalı hakkında beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi. TRT, dizinin final yapması kararını aldı.

2. sezonu ekrana gelecek mi merak edilen Kül Masalı hakkında beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi. TRT, dizinin final yapması kararını aldı.

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