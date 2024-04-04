Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Senaryoyla İlgili Spoiler Verdi!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Senaryoyla İlgili Spoiler Verdi!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@bizekaldi/vid...
Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe karmaşıklaşan olayları izliyoruz. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi! Annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olduğunu düşünürsek yakında yaşanacakları resmen açıkladığını söyleyebiliriz.
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Olayların çözüme kavuşmak yerine giderek karmaşıklaştığı Kızılcık Şerbeti'nde, sezon finaline adım adım ilerlerken pek çok beklenmedik olay yaşandı.
Fatih'in müthiş bir hızla Doğa'yı unutup Görkem'le evlenmesi, Görkem'in ilk günden Pembe'ye resti çekmesi, Rüzgar'ın Nursema'ya hislerinin açığa çıkması derken epey yoğun gündemli ilerliyor dizi.
Doğa'nın yavaştan aşka düşecek olmasını da atlamayalım tabii...
Dizide tüm bunlar yaşanırken evlatlık olduğunu öğrenen Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de sık sık diziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katılarak bu kez diziyle ilgili bir spoiler verdi.
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Feyza Civelek'in söylediğine göre tesettürlü olan Nilay, kısa bir süre sonra açılacakmış!
Bakalım Nilay'ın açılması dizide ne gibi olaylara neden olacak? İzleyip göreceğiz...
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