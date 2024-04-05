Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Türban Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Türban Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinin en önemli olayı Çimen karakterinin tesettüre girmesi oldu. Show TV'yle röportaj yapan Selin Türkmen, o sahne hakkında ilk kez konuştu.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Gökhan için tesettüre girmesi en büyük kaoslardan biri olarak karşımıza çıktı.
Selin Türkmen tarafından canlandırılan Çimen'in ani bir kararla tesettüre girip bir de imam nikahıyla Gökhan'ın evine gitmesi herkesi şoke ederken, Selin Türkmen söz konusu sahne hakkında ilk kez konuştu.
Show TV Dijital kanalına konuşan Selin Türkmen, Çimen'in tesettüre girme sahnesi hakkında şu sözleri kullandı:
"Ben şoka girdim açıkçası, ben şoka girdim okuduğumda. Bir kere senaryonun evrilmesi, benim karakterimin evrilmesi benim inanılmaz hoşuma gitti."
"Tesettüre girdiğimde ve Kıvılcım'ın bana "Nasıl yaparsın böyle bir şey?" dediğinde Evrim öyle bir oynadı ki herkesin yakınında ben tek tek ağladım ki ben normalde çok zor ağlayabilen bir insanım."
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"Herkesin yakınında hüngür şakır ağlıyorum. Evrim diyor ki "Niye ağlıyorsun?" Onu hiç unutamıyorum."
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