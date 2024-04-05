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Metehan'a Partner mi Olacak? Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Yeni Oyuncu!

Metehan'a Partner mi Olacak? Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Yeni Oyuncu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:59

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son gaz kaosa devam ederken diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2 sezondur Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle kaosu bir üst seviyeye taşıyor.

2 sezondur Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle kaosu bir üst seviyeye taşıyor.

Dizideki entrika ve karmaşık ilişkiler ağı nereye varacak büyük merak konusu olurken, Şerbo'ya ortalığı daha da karıştıracak bir karakterin dahil olduğu ortaya çıktı.

Dizideki entrika ve karmaşık ilişkiler ağı nereye varacak büyük merak konusu olurken, Şerbo'ya ortalığı daha da karıştıracak bir karakterin dahil olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Hatice Deniz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Hatice Deniz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor.

Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye dahil olan Hatice Deniz, Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışmaya başlayacak.

Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye dahil olan Hatice Deniz, Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışmaya başlayacak.

Genç oyuncunun Metehan'la partner olması bekleniyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak?

Genç oyuncunun Metehan'la partner olması bekleniyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak?

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