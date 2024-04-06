Doktor Bahar ve Ali Vefa'dan Halay Şov: Demet Evgar ve Taner Ölmez'in Dansı Ortalığı Yıktı Geçti!

Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar, geçtiğimiz akşam oyuncu Taner Ölmez'in solistliğini yaptığı Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Doktor Bahar ve Mucize Doktor Ali Vefa'nın dans performansı izleyenleri hayran bıraktı...