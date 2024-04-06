Doktor Bahar ve Ali Vefa'dan Halay Şov: Demet Evgar ve Taner Ölmez'in Dansı Ortalığı Yıktı Geçti!
Doktor Bahar ve Ali Vefa'dan Halay Şov: Demet Evgar ve Taner Ölmez'in Dansı Ortalığı Yıktı Geçti!
Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar, geçtiğimiz akşam oyuncu Taner Ölmez'in solistliğini yaptığı Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Doktor Bahar ve Mucize Doktor Ali Vefa'nın dans performansı izleyenleri hayran bıraktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzelliğiyle, asaletiyle, samimi halleriyle herkesi kendine hayran bırakan Demet Evgar ülkemizin en değerli kadın oyuncularından biri şüphesiz.
Canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınmayı başaran, kah güldürüp kah ağlatan Evgar'ın üstün oyunculuk performansı alkış topluyor.
Alev Alev dizisinin final yapmasından sonra kızı Mavi'yi dünyaya getirip uzun süre ekranlara uzak kalan ünlü oyuncu Bahar dizisiyle bomba gibi bir geri dönüş sergiledi.
Günümüz oyuncularına adeta "doğaçlama nedir, nasıl yapılır?" dersi veren Demet Evgar, canlandırdığı "Doktor Bahar" karakteriyle yeniden devleşti desek yeridir.
Diziyle beraber yeniden sosyal medyanın gözbebeği olan Demet Evgar önceki akşam meslektaşı Taner Ölmez'in solistliği yaptığı Barabar sahnesine konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birlikte düet yapan iki yetenekli oyuncu hızlarını alamayıp dans etmeye başladılar. Önce halay ardından oyun havaları derken coştukça coşan Demet Evgar ve Taner Ölmez izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı.
Taner Ölmez'in sahnesine "Sanat Güneşim" diyerek çağırdığı Demet Evgar'la olan gösterisi sosyal medyada da damgasını vurdu.
İkilinin Şişeler performansı da hem güldürdü hem de eğlendirdi...
Beraber mikrofon başına geçen Demet Evgar ve Taner Ölmez'in bu performansı da ayakta alkışlandı.
Muzice Doktor Ali Vefa ve Doktor Bahar bir araya gelir de halay çekilmez mi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadi, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim... 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
İddialara göre; Demet Evgar sahneden inince arkasından şaka yapan Taner Ölmez "Benim tıp bilgimle yarışmayacağı icin kaçtı" demiş, bir de "Dahiliye cerrah mıydınız siz?" diye sormuş. 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda